Monopoli-Latina, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud, OneFootball, o Sky Sport? Dove vedere playoff Serie C

Domani pomeriggio alle ore 20.30 allo stadio “Vito Simone Veneziani” si disputerà il match Monopoli-Latina, valevole per il primo turno dei playoff di Serie C (gara unica), che ha visto le due squadre chiudere la stagione rispettivamente al 7° e 8° con 54 e 49 punti.

In campionato il match in terra pugliese si è giocato lo scorso 2 aprile con vittoria dei padroni di casa per 3-1, invece nella gara in terra pontina (30 novembre), pareggio per 0-0. Sono quattro invece i precedenti complessivi con tre pareggi e la vittoria di questa stagione dei biancoverdi.

L’arbitro dell’incontro sarà Marco Emmanuele della sezione A.I.A. di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Veronica Martinelli di Seregno (Monza e Brianza) e Simone Biffi di Treviglio (Bergamo), Quarto ufficiale Enrico Gigliotti di Cosenza.

Ricordiamo che se al 90′ il risultato è ancora di parità, non si disputeranno i tempi supplementari, ma a superare il turno sarebbe il Monopoli, meglio piazzato nella stagione regolare.

Monopoli-Latina, probabili formazioni

MONOPOLI (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, Drudi, Pinto; Hamlili, Piarulli; Rolando, Starita, Falbo; Fella. All. Ferrari.

LATINA (3-5-2): Tonti; Esposito, De Santis, Sannipoli; Carissoni, Di Livio, Amadio, Cortinovis, Riccardi; Ganz, Fabrizi. All. Di Donato.

Dove vedere Monopoli-Latina in tv e streaming

Il match di playoff Monopoli-Latina (ore 20.30) sarà visibile come di consueto su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €.

Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.