Padova-Virtus Verona, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere playoff Serie C

Domenica 14 maggio alle ore 19.30 allo stadio “Euganeo” si disputerà il match Padova-Virtus Verona, valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C; nel turno d’esordio i biancoscudati hanno avuto la meglio sulla Pergolettese per 1-0, mentre i veronesi hanno sconfitto il Novara per 3-0.

Nella stagione regolare le due squadre hanno chiuso rispettivamente al quinto e sesto posto con 59 e 58 punti; equilibrio anche nei due scontri diretti di campionato (0-0 a Padova e 1-1 a Verona). L’arbitro dell sfida sarà Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Napoli), coadiuvato dagli assistenti Fabio Catani di Fermo e Matteo Taverna di Bergamo, Quarto Ufficiale Marco Emmanuele di Pisa.

Padova-Virtus Verona, probabili formazioni

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Belli, Valentini, Delli Carri, Crivello; Vasic, Radrezza, Dezi; Jelenic, Bortolussi, Russini.

VIRTUS VERONA (3-4-2-1): Giacomel; Munaretti, Cella, Faedo; Daffara, Tronchin, Lonardi, Halfredsson; Danti, Casarotto; Fabbro.

Dove vedere Padova-Virtus Verona in tv e streaming

Il match di playoff Padova-Virtus Verona (ore 19.30) sarà visibile su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €.

Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Infine la sfida si potrà vedere anche in diretta e in chiaro su Rai Sport (canale 58 e 146 del digitale terrestre, 227 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito sul sito RaiPlay.