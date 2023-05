Pescara-Virtus Verona, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere playoff Serie C

Domani sera (ore 20.30) allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” si disputerà il match Pescara-Virtus Verona, valevole per il 1° turno dei playoff “Fase Nazionale” del campionato di Serie C (andata in Veneto, terminata 2-2).

La squadra abruzzese grazie al terzo posto nella stagione regolare hanno saltato i primi due turni, mentre i veronesi (sesti in classifica) hanno avuto la meglio su Novara (3-0 in casa) e Padova (1-0 in trasferta). L’arbitro della sfida sarà Giuseppe Collu della sezione A.I.A. di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Andrea Bianchini di Perugia e Franck Loic Nana Tchato di Aprilia (Latina), Quarto ufficiale Matteo Centi di Terni.

Ricordiamo che se anche questo incontro dovesse terminare in parità, a passare il turno saranno i padroni di casa per il miglior posizionamento rispetto ai loro avversari.

Pescara-Virtus Verona, probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Cancellotti, Brosco, Mesik, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Lescano, Delle Monache.

VIRTUS VERONA (4-3-2-1): Giacomel; Ruggero, Cella, Faedo, Daffara; Tronchin, Talarico, Lonardi; Danti, Gomez; Fabbro.

Dove vedere Pescara-Virtus Verona in tv e streaming

Il match Pescara-Virtus Verona sarà visibile su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €. Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

L’incontro dell'”Adriatico” si potrà seguire anche su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport (ch. 251); per gli abbonati di Sky ci sarà anche a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.