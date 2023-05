Playoff Serie C: il Pontedera dei record attende il Rimini. Siena penalizzato

Sarà il Rimini e non il Siena l’avversario del Pontedera nel primo turno dei Playoff di Serie C. L’appuntamento è fissato per giovedi 11 maggio alle ore 20:30 allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera.

Per i granata sarà una vera e propria data storica. Per la prima volta il Pontedera infatti parteciperà ai playoff di Serie C per la promozione in Serie B. “Un’obiettivo che prima o poi raggiungeremo”, così aveva commentato il sindaco della cittadina pisana Matteo Franconi, interpellato sull’eventualità della storica promozione in serie cadetta. L’avversario sarà il Rimini e non il Siena come sarebbe dovuto essere in basa alla classifica della regular season.Il Tribunale Federale ha punito i bianconeri con 4 punti di penalizzazione e 1000 euro di ammenda, comportandone lo scivolamento indietro in classifica. Il club senese era stato deferito il 27 aprile per una serie di irregolarità in materia di gestione economica. Si è quindi dovuto attendere la decisione del Tribunale Federale per l’inizio degli spareggi promozione.

Playoff serie C, Pontedera-Rimini: i precedenti stagionali

Pontedera e Rimini si sono già affrontate due volte in campionato in questa stagione. All’andata disputata proprio a Pontedera c’è stata la vittoria di misura per 1-0 dei granata. Al ritorno invece in terra romagnola le due squadre si sono annullate pareggiando per 1-1. Risultati che dimostrano l’equilibrio tra le due squadre, nonostante i 13 punti di differenza in classifica. Per il Pontedera non sarà una passeggiata.