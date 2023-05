Pro Sesto-Vicenza, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere playoff Serie C

Giovedì 18 maggio alle ore 20.30 allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (Milano) si disputerà il match Pro Sesto-Vicenza, valevole per il 1° turno dei playoff “Fase Nazionale” del campionato di Serie C.(ritorno lunedì 22 in terra vicentina).

La squadra lombarda ha saltato i primi due turni di spareggio grazie al quarto posto nella stagione regolare, mentre i veneti (settimo posto) con il successo in Coppa Italia di categoria.

Nelle due gare di campionato si sono registrati altrettanti successi dei berici molto rotondi: alla 1.a giornata al “Menti” per 4-1 (4 settembre) e alla 20.a giornata al “Breda” addirittura per 6-1 (23 dicembre). Complessivamente sono otto i precedenti tra le due squadre che hanno visto il Vicenza sempre uscire imbattuto: quattro successi e altrettanti pareggi.

Dove vedere Pro Sesto-Vicenza in tv e streaming

Il match Pro Sesto-Vicenza sarà visibile su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €. Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.