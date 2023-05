Reggiana-Catanzaro, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Supercoppa Serie C

Domani pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio Maipei di Reggio Emilia, si disputerà il match Reggiana-Catanzaro, valevole per la terza giornata della Supercoppa di Serie C; nei primi due turni i calabresi hanno vinto in casa contro il Feralpisalò per 2-1, mentre gli emiliani ci hanno perso in trasferta (3-1 il finale). Dunque per i giallorossi sarà sufficiente pareggiare per aggiudicarsi la competizione Nazionale, mentre i padroni di casa dovranno vincere con due gol di scarto, per spuntarla.

Sono trentadue i precedenti complessivi con le Aquile avanti per 11-10 e undici pareggi; invece i granata avanti per reti realizzate (33-30 il parziale). L’arbitro della sfida sarà Luca Cherchi di Carbonia, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Dell’Orco di Policoro (Matera) e Glauco Zanellati di Seregno (Monza e Brianza), Quarto Ufficiale Luca De Angeli di Milano.

Reggiana-Catanzaro, probabili formazioni

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Laezza, Cremonesi; Guglielmotti, Muroni, Nardi, Rossi, Fiamozzi; Pellegrini, Rosafio.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Brignola, Verna, Ghion, Sounas, Situm; Biasci, Iemmello.

Dove vedere Reggiana-Catanzaro in tv e streaming

Il match di Supercoppa Reggiana-Catanzaro (ore 18.30) sarà visibile su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €.

Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Infine la sfida si potrà vedere anche in diretta e in chiaro su Rai Sport (canale 58 e 146 del digitale terrestre, 227 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito sul sito RaiPlay.