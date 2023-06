Domenica 18 giugno, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la gara di ritorno della finale playoff di Serie C tra Lecco-Foggia. Le due compagini, guidate da Luciano Foschi e Delio Rossi, si sfideranno allo stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi, un impianto sportivo della città italiana di Lecco, in Lombardia.

Finale playoff Serie C, Lecco-Foggia: come arrivano le due squadre

Il Lecco si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nel doppio confronto in semifinale contro il Cesena. I lombardi hanno perso 1-2 la partita d’andata e si sono imposti al Manuzzi per 0-1, vincendo poi ai calci di rigore per 3-5. Il Foggia si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nella fase precedente dei playoff di Serie C. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato per ben due volte nel doppio confronto in semifinale playoff contro il Pescara di Zeman. Entrambe le sfide sono terminate col risultato di 2-2, i pugliesi hanno vinto ai calci di rigore il match di ritorno allo stadio Adriatico per 3-4.

La gara d’andata tra Foggia e Lecco, che si è disputata martedì 13 giugno allo stadio Zaccheria di Foggia, si è conclusa col risultato di 1-2 per i lombardi. La squadra di Foschi ha superato in rimonta i padroni di casa, passati un vantaggio con Daniel Leo, grazie alle reti di Pinzauti al 29′ e di Lepore all’87’.

Finale playoff Serie C, le probabili formazioni di Lecco-Foggia

Le probabili formazioni della finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Lecco-Foggia, in programma domenica 18 giugno. Ecco i possibili undici scelti da Luciano Foschi e Delio Rossi.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Enrici, Bianconi; Giudici, Zuccon, Girelli, Ardizzone, Lepore; Buso, Pinzauti. All. Luciano Foschi

FOGGIA (3-5-2): Domingo; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye. All. Delio Rossi