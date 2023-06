Serie C, Foggia-Lecco: streaming gratis e diretta tv Rai Sport, DAZN o Sky? Dove vedere finale playoff

Martedì 13 giugno alle ore 21.30 allo stadio “Pino Zaccheria” si disputerà il match Foggia-Lecco, valevole per la finale playoff di Serie C (ritorno, domenica 18 giugno ore 17.30). Nei turni precedenti la squadra pugliese (quarta del girone C) ha avuto la meglio su Audace Cerignola, Crotone e Pescara, mentre quella lombarda (terza del girone A) ha eliminato Ancona, Pordenone e Cesena.

Nei sette precedenti allo “Zaccheria” tra le due squadre i “Satanelli” sono in vantaggio per 4-1 con due pareggi.

Foggia-Lecco, probabili formazioni

FOGGIA (3-5-2): Domingo; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Enrici, Bianconi; Giudici, Zuccon, Girelli, Ardizzone, Lepore; Buso, Pinzauti.

Dove vedere Foggia-Lecco in tv e streaming

Il match Foggia-Lecco sarà visibile su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €. Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

L’incontro di playoff si potrà seguire anche su Sky Sport (canale 252 del decoder); per gli abbonati di Sky ci sarà anche a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’altra opzione è rappresentata dal portale OneFootball, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili (tramite sito o scaricando l’app) al prezzo di 3,99 euro. Infine possibilità di visione anche in chiaro e più precisamente su Rai Sport (canale 227 del decoder e ch.58 del digitale terrestre), compreso lo streaming gratuito su RaiPlay.