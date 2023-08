Gironi Serie C: nella lista delle squadre spicca una 'X'

La terza serie del calcio italiano ha diramato ufficialmente la composizione dei tre raggruppanti. Stesso criterio degli altri con divisione basata su criteri geografici ma a differenza degli altri anni, quest'anno nell'elenco è comparsa una squadra misteriosa.

Come riportato sul sito ufficiale, il Consiglio Direttivo di Lega ha deliberato la composizione dei gironi di Serie C per la prossima stagione sportiva. Oltre alla suddivisione è stato pubblicato anche il calendario del campionato. La prima giornata si giocherà il 3 settembre mentre l'ultima il 28 aprile 2024. Il 5 maggio 2024 inizieranno i play-off e l'11 e il 18 maggio avranno luogo i play-out.

Gironi Serie C: debutta l'Atalanta u23

Tra le novità di quest'anno ci sono quella riguardante la Juventus Next Gen spostata nel Girone B (raggruppamento del Centro-Nord) e l'esordio dell'under 23 dell'Atalanta. Guardando l'elenco dei gironi di Serie C, spicca nel Gruppo C una 'X'. Quest'ultima è una squadra non ancora identificata che avrà un nome soltanto quando la giustizia sportiva prenderà una decisione definitiva su eventuali ammissioni e ripescaggi.

Girone A: Albinoleffe, Alessandria, Arzignano, Atalanta u23, Fiorenzuola, Giana Erminio, Vicenza, Legnago Salus, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Virtus Verona.

Girone B: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus Next gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, sestri levante, Spal, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Girone C: Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, X.