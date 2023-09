Audace Cerignola-Messina, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Comincia finalmente la Serie C, e il Girone C comincia in grande stile con il ritorno del Catania in categoria. Sabato sera, invece, ecco di scena l'Audace Cerignola, una delle più grandi sorprese dello scorso campionato, contro il Messina: bisogna vincere per partire subito al meglio.



Sabato 2 settembre alle ore 20:45 allo stadio “Monterisi” di Cerignola si disputerà il match Audace Cerignola-Messina, valevole per il primo turno del campionato di Serie C (girone C). I pugliesi sono stati una delle più grandi sorprese dello scorso campionato, arrivando quinti in regular season e uscendo agli ottavi playoff contro il Foggia con una rimonta incredibile. Per i siciliani, invece, stagione complicata ma culminata con la salvezza ai playout contro la Gelbison.

Cerignola-Messina, le probabili formazioni

Audace Cerignola (4-3-2-1): Trezza; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini; Tascone, Capomaggio, Ruggiero; Achik, D’Andrea; Malcore.

Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Polito, Ferrara, Tropea; Giunta, Firenze, Frisenna; Emmausso, Plescia, Cavallo.

Dove vedere Audace Cerignola-Messina in tv e streaming

Il match Audace Cerignola-Messina sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della Serie C (che, infatti, si chiamerà Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto il match sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming s potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.