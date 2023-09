Avellino-Latina, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming il match Avellino-Latina, match valido per la 1^ giornata del girone C del campionato di Serie C e che si giocherà sabato 2 settembre alle ore 20.30 allo stadio "Partenio Lombardi"

Sabato 2 settembre, alle ore 20.30, allo stadio "Partenio-Lombardi", si disputerà il match Avellino-Latina, valido per la 1.a giornata del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Avellino-Latina in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

L'Avellino del tecnico Massimo Rastelli si prepara per questo debutto interno casalingo contro il Latina e potrà contare dalla sua sul calore del tifo biancoverde con i tifosi irpini che hanno acquistato 4.588 abbonamenti.

Avellino-Latina sarà diretta da Abdoulaye Diop di Treviglio, coaudiuvato da Alessio Miccoli di Lanciano e Vincenzo Abbinante di Bari. Il quarto uomo sarà Dario Acquafredda di Molfetta.

Dove vedere Avellino-Latina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Avellino-Latina, valido per la 1.a giornata del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky. Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.