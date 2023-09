Benevento-Taranto, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud, Rai Sport o Sky? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra campani e pugliesi valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà giovedì 24 settembre (ore 20.45). Arbitro dell'incontro Andrea Ancora di Roma.

Sono dodici i precedenti in terra campana con i padroni di casa in vantaggio per 5-0 e sette pareggi; l'arbitro della sfida sarà Andrea Ancora di Roma, coadiuvato dagli assistenti Palla di Catania e Linari di Firenze, Quarto Ufficiale Gavini di Aprilia (Latina).

Benevento-Taranto, probabili formazioni

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; El Kaouakibi, Karic, Talia, Pinato, Benedetti; Ferrante, Marotta.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Ferrara, De Santis, Antonini; Pietro, Bifulco, Enrici, Calvano, Zonta; Mastromonaco, Kanoute.

Dove vedere Benevento-Taranto in tv e streaming

Il match Benevento-Taranto sarà visibile su Sky Sport (canale 255 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).