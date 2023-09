Casertana-Benevento, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il derby campano, terza giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà domenica 17 settembre (ore 20.45). Arbitro dell'incontro Mattia Caldera della sezione A.I.A. di Como.

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio "Alberto Pinto" si disputerà il match Casertana-Benevento, valevole per la terza giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica gli ospiti con tre punti, mentre i padroni di casa sono al loro esordio stagionale, dopo il rinvio al 28 agosto della Sentenza del Consiglio di Stato per il ripescaggio.

Sono 23 i precedenti al "Pinto" con i falchetti in vantaggio per 12-3 e otto pareggi; l'arbitro del derby sarà Mattia Caldera della sezione A.I.A. di Como, coadiuvato dagli assistenti Antonio D’Angelo di Perugia e Alessandro Parisi di Bari, Quarto Ufficiale Alessandro Silvestri di Roma.

Casertana-Benevento, probabili formazioni

Dove vedere Casertana-Benevento in tv e streaming

Il match Casertana-Benevento sarà visibile su Sky Sport Sport (canale 256): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).