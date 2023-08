Catania-Crotone, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming il match Catania-Crotone, derby calabrese che si giocherà venerdì 1° settembre alle 19.45 al "Massimino" di Catania e valido per la 1.a giornata del girone C del campionato di Serie C

Venerdì 1° settembre, alle ore 19.45, allo stadio "Massimino" di Catania, si disputerà il match Catania-Crotone, derby calabrese valido per la 1.a giornata del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Catania-Crotone in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Gli etnei dopo la vittoria del campionato di Serie D nella passata stagione, tornano in Serie C con tanta voglia di stupire e con il pubblico rossoazzurro che ha risposto alla grande alla campagna abbonamenti con più di 12mila abbonati. Il Crotone, invece, ha cambiato molto durante il calciomercato estivo ma alla guida dei "pitagorici" è rimasto il tecnico Zauli.

Catania-Crotone sarà diretta da Simone Galipò di Firenze, coaudiuvato da Marco Tocce di Firenze e Simone Piazzini di Prato, mentre il quarto uomo sarà Fabrizio Pacella di Roma 2.

Catania, Crotone, le probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Bethers; Castellini, Curado, Mazzotta, Rapisarda; Ladinetti, Rizzo, Rocca; Chiricò, Di Carmine, Bocic.

CROTONE (4-2-3-1): Dini; Spaltro, Papini, Bove, Giron; Vitale, Felippe; D’Ursi, Rojas, Tribuzzi; Tumminello.

Dove vedere Catania-Crotone, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Catania-Crotone, valido per la 1.a giornata del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.