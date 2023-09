Crotone-Sorrento, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Serie C

Presentazione e come seguire in diretta tv e streaming il match Crotone-Sorrento, valido per la 5.a giornata del girone C del campionato di Serie C e che si giocherà domenica 24 settembre alle ore 20.45 allo stadio "Ezio Scida" tra i calabresi e i campani

Domenica 24 settembre, alle ore 20.45, allo stadio "Ezio Scida", si disputerà il match Crotone-Sorrento, valido per la 5.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Crotone-Sorrento in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Crotone ha 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte) ed è reduce dal pareggio interno contro l'Audace Cerignola (1-1). Il Sorrento, invece, è ultimo con 1 punto (1 pareggio e 3 sconfitte) e viene da due sconfitte consecutive contro Turris (3-2) e Avellino (0-1).

Crotone-Sorrento sarà diretta da Daniele Virgilio di Trapani, coaudiuvato da Alessandro Munerati di Rovigo e Alessandro Antonio Boggiani di Monza. Il quarto uomo sarà Gabriele Sciolti di Lecce.

Dove vedere Crotone-Sorrento, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Crotone-Sorrento, valido per la 5.a giornata del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 253 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.