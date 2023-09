Lucchese-Perugia, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match Lucchese-Perugia, prima giornata del campionato di Serie C (girone B), che si disputerà venerdì 1 settembre (ore 20.45). Arbitro dell'incontro Michele Delrio della sezione A.I.A. di Reggio Emilia.

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio "Porta Elisa" di Lucca si disputerà il match Lucchese-Perugia, valevole per la prima giornata del campionato di Serie C (girone B).

Sono quattro i precedenti complessivi tra le due squadre con il bilancio in perfetta parità: un successo ciascuno e due pareggi; l'arbitro della sfida sarà Michele Delrio della sezione A.I.A. di Reggio Emilia, coadiuvato dagli assistenti Veronica Vettorel e Franco Iacovacci, entrambi di Latina, Quarto Ufficiale Clemente Cortese di Bologna.

Lucchese-Perugia, probabili formazioni

Lucchese (4-2-3-1): Chiorra; Alagna, Sabbione, Benassai, De Maria; Tumbarello, Gucher; Guadagni, Russo, Fedato; Magnaghi.

Dove vedere Lucchese-Perugia in tv e streaming

Il match Lucchese-Perugia sarà visibile su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).