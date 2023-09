Rimini-Perugia, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Serie C

Presentazione e come seguire in diretta tv e streaming il match Rimini-Perugia, valido per la 5.a giornata del girone C del campionato di Serie C e che si giocherà sabato 23 settembre alle ore 20.45 allo stadio "Romeo Neri" tra gli emiliani e gli umbri

Sabato 23 settembre, alle ore 20.45, allo stadio "Romeo Neri", si disputerà il match Rimini-Perugia, valido per la 5.a giornata del girone B del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Rimini-Perugia in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Rimini ha 3 punti (1 vittoria e 3 sconfitte) e nell'ultimo turno ha perso in trasferta contro il Pineto (1-0). Il Perugia, invece, ha 6 punti (1 vittoria e 3 pareggi) ed è reduce dal pareggio interno contro il Pontedera (1-1).

Rimini-Perugia sarà diretta da Eugenio Scarpa di Collegno, coaudiuvato da Giuseppe Lipari di Brescia e Luca Landoni di Milano. Il quarto uomo sarà Duccio Mancini di Pistoia.

Dove vedere Rimini-Perugia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Rimini-Perugia, valido per la 5.a giornata del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 258 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.