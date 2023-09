Serie C, Avellino-Foggia: probabili formazioni. Le scelte di Pazienza e Cudini. Le ultime

In programma la terza giornata del campionato di Serie C 2023/24. Avellino e Foggia si affrontano oggi, domenica 17 settembre, alle ore 20:45, allo "Stadio Partenio-Adriano Lombardi" di Avellino. La gara è valevole per il Girone C. Ecco le scelte degli allenatori delle due squadre, rispettivamente Michele Pazienza e Mirko Cudini.

Avellino-Foggia, probabili formazioni, riserve e presentazione della gara

AVELLINO



3-5-2



Probabile formazione FOGGIA



4-3-1-2



Probabile formazione Simone Ghidotti Tommaso Nobile Michele Rigione Alessandro Garattoni Simone Benedetti Manuel Marzupio Thiago Cionek Luigi Carillo Daniel Sannipoli Alberto Rizzo Marco Armellino Jacopo Martini Luca Palmiero Andrea Marino Jacopo Dall'Oglio Giovanni Di Noia Fabio Tito Andrea Schenetti Cosimo Patierno Carlos Embalo Michele Marconi Mamadou Tounkara Coach



Michele Pazienza Coach



Mirko Cudini

RISERVE AVELLINO

Pane, Pizzella, Mulè, Cancellotti, Falbo, Ricciardi, Pezzella, D’Angelo, D’Amico, Varela, Gori, Sgarbi.

RISERVE FOGGIA

Cucchietti, De Simone, Vacca, Frigerio, Peralta, Beretta, Pazienza, Antonacci, Agnelli, Fiorini, Papazov, Rossi, Vezzoni, Salines, Tonin.

I "Lupi" dell'Irpinia ospitano i "Satanelli" del Tavoliere nella terza gara valida per il Girone C della Serie C 2023/24. Gara sempre particolarmente sentita quella tra i campani e i pugliesi, con le rispettive tifoserie non di certo amiche per la pelle.

Un faccia a faccia tra due pretendenti che potrà svelare spunti interessanti per comprendere il destino di entrambe. La posta in gioco è già piuttosto delicata da conquistare. In particolare, la compagine biancoverde ha vissuto gli ultimi giorni carichi di tensione, con l'avvicendamento di Massimo Rastelli e la conseguente scelta del nuovo allenatore, Michele Pazienza. Uno strano scherzo del destino ha condotto quest'ultimo a ritrovarsi in questa gara, in quanto egli ha visto la propria formazione calcistica nel settore giovanile dell'Avellino, per poi diventare una delle giovani leve del Foggia degli anni 2000.

Non è un dato da trascurare quello secondo cui i "Lupi" non riescono ad aggiudicarsi i tre punti in gare ufficiali dallo scorso marzo. Il club di D'Agostino ha scelto di affidare la guida tecnica ad un allenatore che ha già fatto vedere il proprio valore sulla panchina dell'Audace Cerignola.

Ecco dove vedere Avellino-Foggia in diretta TV e streaming.

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.

