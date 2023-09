Serie C, Avellino-Monopoli: probabili formazioni. Le scelte di Pazienza e Colombo. Le ultime della gara

In programma la quinta giornata del campionato di Serie C NOW 2023/24. Avellino e Monopoli si affrontano oggi, domenica 24 settembre, alle ore 20:45, allo "Stadio Partenio - Adriano Lombardi" di Avellino. La gara è valevole per il Girone C. Ecco le scelte degli allenatori delle due squadre, rispettivamente Michele Pazienza.

Avellino-Monopoli: le probabili formazioni, le riserve e la presentazione della gara

AVELLINO



3-5-2



Probabile formazione MONOPOLI



4-2-3-1



Probabile formazione Simone Ghidotti Pietro Perina Michele Rigione Pasquale Fazio Thiago Cionek Manuel Ferrini Simone Benedetti Antony Angileri Tommaso Cancellotti Vito Di Benedetto Marco Armellino Francesco Vassallo Luca Palmiero Zaccaria Hamlili Jacopo Dall'Oglio Giuseppe Borello Fabio Tito Ernesto Starita Cosimo Patierno Giuseppe D'Agostino Michele Marconi Giuseppe Simone Coach



Antonio La Porta

(Vice Allenatore) Coach



Francesco Tomei

AVELLINO



Riserve MONOPOLI



Riserve Pasquale Pane Edoardo Alloj Antonio Pizzella Nikolaos Botis Manuel Ricciardi Luigi Maria Sorgente Erasmo Mulè Michele Fornasier Salvatore Pezzella Pasquale Fazio Daniel Sannipoli Claudio Cristallo Enis Tozaj Ivan De Santis Lorenzo Sgarbi Savio Piarulli Francesco Maisto Matteo Mazzotta Gabriele Gori Gennaro Iaccarino Ignacio Lores Varela Emanuele Santaniello - Lorenzo Peschetola - Samuele Spalluto

E' tour de force anche per Avellino e Monopoli, con una settimana intensa che si chiude con la terza gara in soli 7 giorni. Sfida delicata quella di questa sera allo "Stadio Partenio - Adriano Lombardi", con il gruppo biancoverde orfano del proprio coach, Michele Pazienza, il quale dovrà accontentarsi di vedere la propria compagine lontano dalla postazione della panchina, per via della squalifica inflitta a proprio carico. Al suo posto, ci sarà il Vice Allenatore Antonio La Porta.

La vittoria contro il Sorrento (0-1, rete di Tito) ha scacciato via diverse paure e critiche che si erano intensificate dopo il non brillante inizio di stagione. Nonostante la vittoria, la tensione nervosa ha fatto da padrona durante l'ultima sfida sul neutro di Potenza, testimoniata dalle squalifiche di Giorgio Perinetti (direttore dell'Area Tecnica), Angelo Pagotto (Preparatore dei portieri) e Alessandro Picariello (massaggiatore), oltre che dello stesso Pazienza.

Il Monopoli esce con una prova indenne contro il quotato Catania, portando a casa un prezioso 0-0 che fa morale e classifica per il team di Francesco Tomei. Sfida ostica per i "Lupi" biancoverdi che proveranno, ugualmente, a cercare la seconda vittoria consecutiva in campionato. Alcuni dubbi per entrambi gli allenatori ma l'orientamento sembrerebbe quello di non stravolgere l'assetto della formazione titolare dell'ultima giornata.

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.