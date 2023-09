Serie C, Benevento-Taranto: le probabili formazioni. Le scelte di Andreoletti e Capuano

Per la quarta giornata del campionato di Serie C, girone C, al Vigorito torna una sfida che mancava da 12 anni. In campo al Vigorito giovedì 21 settembre alle 18.30. Gli jonici, mai vittoriosi in casa dei giallorossi, puntano a mantenere l'imbattibilità

Giovedì 21 settembre, alle ore 18.30, si disputerà la partita tra Benevento e Taranto, valida per la quarta giornata del girone C del campionato di Serie C 2023-2024, primo turno infrasettimanale della stagione. Le due compagini, guidate rispettivamente da Matteo Andreoletti ed Ezio Capuano, si affronteranno allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.

Serie C, Benevento-Taranto: come c’arrivano le due squadre

Per la Serie C è tempo di primo infrasettimanale della stagione. Benevento e Taranto arrivano all’appuntamento appaiate in classifica con 4 punti, ma i giallorossi hanno disputato una partita in più perché gli jonici si sono visti rinviare la gara interna contro il Messina a causa dell'inagibilità dello Iacovone, dovuta al grave incendio scoppiato durante il derby della prima giornata contro il Foggia, vinto 2-0 dai rossoblù grazie ai gol di Antonini e Kanoute. Il Taranto è ancora imbattuto, avendo pareggiato per 1-1 sul campo del Picerno nella seconda giornata, quando una rete di Cianci nel finale ha risposto al vantaggio lucano con Albadoro. Il Benevento è in serie utile da due partite: dopo il ko sul campo della Turris per 3-1 all’esordio, i sanniti hanno battuto per 1-0 la Virtus Francavilla, grazie a un gol di Alexis Ferrante, per poi impattare per 0-0 il derby sul campo della Casertana.

Serie C, Benevento-Taranto: i precedenti

Il Taranto vuole sfatare quello che è un vero e proprio tabù, se è vero che i rossoblù non hanno mai vinto nei 18 match precedenti giocati sul campo del Benevento. Il bilancio complessivo parla di 9 successi dei campani ed altrettanti pareggi. Il Benevento si è aggiudicato l’ultima sfida diretta, giocata il 30 ottobre 2011 e valevole per il girone A dell’allora Prima Divisione: 2-1, con doppietta di Giovanni La Camera e rete di Matteo Guazzo. Al campionato precedente risale l’ultimo risultato positivo del Taranto (0-0 il 17 ottobre 2010), mentre per trovare l’ultimo degli appena sei gol segnati dai pugliesi in terra sannita bisogna risalire all’1-1 del 25 novembre 2001, anche all’epoca in Serie C1: illustre la firma ospite, quella di Christian Riganò al 94’, dopo il vantaggio giallorosso di Salvatore Matrecano.

Serie C, le probabili formazioni di Benevento-Taranto

Le probabili formazioni del match Benevento-Taranto, valido per la quarta giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma giovedì 21 settembre alle ore 18:30. Andreoletti recupera dalla squalifica Capellini che riprenderà il suo posto al centro della difesa. In mezzo rientra Karic, davanti conferma per la coppia Ferrante-Marotta. Quanto al Taranto, rispetto alla gara di Picerno Capuano ripresenta dall’inizio De Santis in difesa. Ballottaggi Mastromarco-Fiorani a destra e dubbi sul modulo: tridente confermato con Kanouté o 3-5-2 più prudente a specchio con Bonetti?

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; El Kaouakibi, Karic, Talia, Pinato, Masciangelo; Marotta, Ferrante. All.: M. Andreoletti.

TARANTO (3-4-2-1): Vannucchi; De Santis, Antonini, Enrici; Mastromonaco, Calvano, Zonta, Ferrara; Bifulco; Kanouté, Cianci. All.: E. Capuano.