Serie C, Fermana-Cesena: le probabili formazioni. Le scelte di Bruniera e Toscano

Sabato 23 settembre alle 20.45 in terra marchigiana saranno di fronte due squadre con obiettivi stagionali molto diversi e reduci da risultati opposti nel turno infrasettimanale. Romagnoli in gran forma, ma c'è da sfatare il tabù del Recchioni, dove i bianconeri non hanno mai vinto in campionato

Sabato 23 settembre, alle ore 20.45, si disputerà la partita Fermana-Cesena, valida per la quinta giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le squadre allenate da Andrea Bruniera e Domenico Toscano si affronteranno allo stadio Bruno Recchioni di Fermo e torneranno in campo quattro giorni dopo gli opposti risultati conseguiti nel turno infrasettimanale.

Serie C, Fermana-Cesena: come c’arrivano le due squadre

Complice la partenza slittata, per le squadre di Serie C il mese di settembre è stato ed è particolarmente intenso, con il primo turno infrasettimanale della stagione. Fermana e Cesena arrivano allo scontro diretto proprio dopo le rispettive fatiche del martedì, che hanno avuto esiti opposti, producendo il sorpasso in classifica del Cavalluccio sui marchigiani. La Fermana è infatti incappata nella seconda sconfitta stagionale, la prima al Recchioni, contro la Recanatese, vittoriosa per 1-0 grazie ad un gol di Giampaolo. La squadra di Bruniera è stata autrice della peggior prestazione stagionale. Solo grazie alle prodezze del portiere Borghetto il derby regionale non si è concluso con un passivo più ampio. I canarini devono però cercare di voltare immediatamente pagina perché il Cesena arriva alla sfida in gran forma. La formazione di Toscano ha travolto per 4-0 l’Ancona grazie a una prova di spessore, impreziosita dalla doppietta di bomber Corazza. Il ko al debutto ad Olbia sembra dimenticato per i romagnoli, che puntano al tris di successi per prepararsi al meglio al gran derby di domenica prossima contro il Rimini.

Serie C, Fermana-Cesena: i precedenti

La gara tra Fermana e Cesena sta ormai diventando una classica del campionato di Serie C. Le due squadre si affronteranno infatti per il quarto anno consecutivo, dopo che fino al 2020 i percorsi di Fermana e Cesena si erano incrociati soltanto una volta. Correva l’anno 2000 e i marchigiani disputarono quello che è a tutt’oggi l’unico campionato di B della loro storia: il 2 aprile 2000 finì 1-0 con rete di Pier Giovanni Rutzittu, ma quel successo non bastò per evitare l’immediato ritorno in Serie C. Il Cesena non ha mai vinto al Recchioni nei quattro precedenti tra B e C: il bilancio è di un pareggio, il rocambolesco 3-3 del 3 novembre 2019, e tre sconfitte, le ultime due delle quali maturate negli ultimi due anni, 2-1 il 3 marzo 2021 e 2-0 il 18 settembre 2022, con gol di Pelizzari e Scorza.

Serie C, le probabili formazioni di Fermana-Cesena

Le probabili formazioni del match Fermana-Cesena, valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma sabato 23 settembre alle ore 20:45. Bruniera, dopo aver presentato contro la Recanatese la stessa formazione che aveva impattato a Gubbio, sembra deciso a cambiare qualcosa. Possibile chance per Pistolesi a sinistra e Scorza a centrocampo. In difesa, dove agirà il grande ex Calderoni, spazio per Santi. Dall’altra parte Toscano è alle prese con l’infortunio patito da Ogunseye nel primo tempo contro l’Ancona. L'italo-nigeriano potrebbe cominciare dalla panchina e fare spazio a Cristian Shpendi. Scalpita anche Kargbo, così come Pierozzi a sinistra.



FERMANA (3-4-1-2): Borghetto; Santi, Padella, Calderoni; Laverone, Scorza, Giandonato, Pistolesi; Misuraca; Montini, Curatolo. All.: A. Bruniera.



CESENA (3-4-1-2): Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Varone, Donnarumma; Saber; Corazza, Shpendi. All.: D. Toscano.