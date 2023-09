Serie C, Virtus Francavilla-Messina: le probabili formazioni. Le scelte di Villa e Modica

Domenica 24 settembre alle 20.45 si preannuncia spettacolo alla Nuovarredo Arena per il match tra i biancazzurri e i giallorossi. La rocciosa difesa dei pugliesi sarà messa a dura prova dall'attacco dei peloritani, in gol cinque volte in due partite giocate, ma ancora alla caccia della prima vittoria

Domenica 24 settembre, alle ore 20.45, si disputerà la partita Virtus Francavilla-Messina, valida per la quinta giornata del girone C del campionato di Serie C 2023-2024. Le squadre allenate da Alberto Villa e Giacomo Modica si affronteranno alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana e, alla pari delle altre formazioni del girone, torneranno in campo appena 72 ore dopo la disputa dell’infrasettimanale.

Serie C, Virtus Francavilla-Messina: come c’arrivano le due squadre

Virtus Francavilla e Messina arrivano alla sfida diretta in un buon stato di salute. I pugliesi sembrano infatti essersi messi alle spalle il difficile avvio di stagione, scandito dalle sconfitte contro Picerno e Benevento senza gol segnati: contro il Crotone e nel derby di giovedì contro il Foggia si è vista una squadra decisamente più in palla e ottimamente registrata in difesa. Pure in attacco, dove pure i biancazzurri hanno trovato la rete solo in una gara su quattro, l’indice di pericolosità è aumentato, ma manca ancora la concretezza. In casa Messina il 3-3 contro la capolista Turris ha lasciato sensazioni positive: le attese sulla squadra di Modica sono tante e nella prima gara interna stagionale al San Filippo fino a quando le gambe hanno retto si è vista una squadra intensa e a tratti anche spettacolare, alla quale manca solo la prima vittoria. I meccanismi difensivi sono fatalmente da registrare, ma il bicchiere giallorosso è già abbondantemente pieno.

Serie C, Virtus Francavilla-Messina: i precedenti

La partita Virtus Francavilla-Messina sta per scrivere il quinto capitolo della sua giovanissima storia, appena il terzo limitatamente alle gare giocate in Puglia. Biancazzurri e giallorossi si sono infatti affrontati per la prima volta soltanto il 21 gennaio 2017. Quel giorno finì 3-1 per la Virtus che si impose grazie ai gol di Triarico, Pastore e Abate. Giova ricordare che la Virtus è approdata tra i professionisti solo nel 2016, al termine della cavalcata che vide la squadra allenata da Antonio Calabro vincere il girone H della Serie D, appena due anni dopo la nascita dell’Unione Sportiva Francavilla Calcio, che partì dall’Eccellenza dopo il trasferimento a Brindisi. Proprio dopo lo sbarco in C nacque l’attuale Virtus Francavilla Calcio, sempre qualificatasi per i playoff nelle quattro prime partecipazioni alla terza serie. Anni invece difficili per il Messina, che dopo il fallimento del 2017 dovette aspettare quattro anni per tornare tra i pro’. Il Messina ha comunque sempre preso al Giovanni Paolo II, essendo incappate in altre due sconfitte nelle ultime due stagioni: pesantissimo il 5-1 del 23 gennaio 2022, mentre un anno fa esatto, l’11 settembre 2022, finì 1-0 con gol di Cosimo Patierno su rigore.

Serie C, le probabili formazioni di Virtus Francavilla-Messina

Le probabili formazioni del match Virtus Francavilla-Messina, valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma domenica 24 settembre alle ore 20:45. In casa biancazzurra mister Villa dovrebbe confermare in blocco l’undici che ha imbrigliato il Foggia, mentre dalla parte opposta Modica ha solo problemi di abbondanza, ma non sembra intenzionato a sfruttare il turnover, dal momento che per il Messina si tratterà solo della terza partita della stagione. In difesa dovrebbe però rivedersi Tropea a sinistra, con accentramento di Pacciardi. A centrocampo conferma da titolare per Firenze, in attacco Ferrara insidia Cavallo, per il ruolo di centravanti ballottaggio Plescia-Zunno. Ragusa dovrebbe partire ancora dalla panchina.



VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Monteaguido, De Marino; Di Marco, Izzillo, Fornito, Macca, Biondi; Artistico, Giovinco. All.: A. Villa.



MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Lia, Polito, Pacciardi, Tropea; Firenze, Frisenna, Scafetta; Emmausso; Ferrara, Plescia, Emmausso. All.: G. Modica.