Spal-Perugia, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra estensi ed umbri, terza giornata del campionato di Serie C (girone B), che si disputerà venerdì 15 settembre (ore 20.45). Arbitro dell'incontro Niccolò Turrini della della sezione A.I.A. di Firenze.

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara si disputerà il match Spal-Perugia, valevole per la terza giornata del campionato di Serie C (girone B), che in classifica vede gli estensi con tre punti (una gara in meno), mentre gli umbri con due punti.

Sono dieci i precedenti in terra ferrarese, con i padroni di casa avanti per 6-1 e tre pareggi (14-7, il parziale delle reti); l'arbitro della sfida sarà Niccolò Turrini della della sezione A.I.A. di Firenze, coadiuvato dagli assistenti assistenti Roberto Allocco di Alba-Bra (Cuneo) e Alessandro Munerati di Rovigo, Quarto Ufficiale Antonio Di Reda di Molfetta (Bari).

Spal-Perugia, probabili formazioni

SPAL (4-3-3): Del Favero; Fiordaliso, Arena, Peda, Tripaldelli; Parravicini, Carraro, Maistro; Siligardi, Antenucci, Sits.

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Acella; Ricci, Matos, Lisi.

Dove vedere Spal-Perugia in tv e streaming

Il match Spal-Perugia sarà visibile su Sky Sport Sport (canale 253): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).