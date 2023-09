Taranto-Foggia probabili formazioni: Cudini sfida Capuano alla prima

Taranto-Foggia le probabili formazioni sono ancora un rebus soprattutto in casa rossonera in cui nuovi arrivi potrebbero scompaginare le gerarchie attuali di mister Cudini. Quel che è certo è che il Foggia dovrà partecipare a questa stagione di Lega Pro dopo che il ricorso di riammissione in serie cadetta è stato definitivamente bocciato.

Taranto-Foggia e le probabili formazioni del match che inaugura la stagione di Serie C. La sfida si disputerà il giorno domenica 3 settembre alle ore 20:45 all'Erasmo Iacovone di Taranto. Un classico match del Girone C della terza serie nazionale che vedrà di fronte un Taranto in cerca di conferme dopo il precampionato e un Foggia che vuol capire se potrà essere protagonista dopo un'estate tutt'altro che tranquilla.

Taranto-Foggia, le statistiche di un match molto sentito

Le due squadre si sono affrontate diverse volte nella loro storia soprattutto in sfide valevoli per la Serie C. In totale sono 37 le sfide tra Taranto e Foggia con i padroni di casa nettamente in vantaggio grazie a 20 vittorie a fronte delle appena 7 ottenute dai pugliesi. I pareggi tra le due squadre sono 10.

Lo scorso anno è stato perfettamente rispettato il fattore campo con il Taranto vittorioso allo Iacovone per 1-0 e il Foggia che ha ottenuto i tre punti allo Zaccheria imponendosi con un classico 2-0.

Taranto-Foggia probabili formazioni: Cudini col 4-3-3, Capuano fa pretattica

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici; Kondaj, Romano (Samele), Calvano, Zonta, Ferrara (Panico); Bifulco, Cianci.

All. Ezio Capuano

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Salines, Antonacci (Garattoni), Marzupio, Rizzo; Marino (Fiorini), Di Noia, Martini (Rossi); Peralta, Tonin, Schenetti.

All. Mirco Cudini