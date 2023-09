Taranto-Foggia, streaming gratis e diretta tv Rai Sport, Antenna Sud o Sky? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il derby pugliese Taranto-Foggia, prima giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà domenica 3 settembre (ore 20.45). Arbitro dell'incontro Alberto Ruben Arena della sezione A.I.A. di Torre del Greco

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio "Erasmo Iacovone" si disputerà il match Taranto-Foggia, valevole per la prima giornata del campionato di Serie C (girone C).

Sono 36 i precedenti in casa del club ionico con quest'ultimi in vantaggio per 20-6 e dieci pareggi; l'arbitro del derby pugliese sarà Alberto Ruben Arena della sezione A.I.A. di Torre del Greco (Napoli), coadiuvato dagli assistenti Marco Croce di Nocera Inferiore (Salerno) e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore (Napoli), Quarto ufficiale Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta (Bari).

Taranto-Foggia, probabili formazioni

TARANTO (3-5-2):Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici; Kondaj, Romano, Calvano, Zonta, Ferrara; Bifulco, Cianci.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Salines, Garattoni, Marzupio, Rizzo; Marino Di Noia, Martini; Peralta, Tonin, Schenetti.

Dove vedere Taranto-Foggia in tv e streaming

Il match Taranto-Foggia sarà visibile su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).