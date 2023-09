Turris-Benevento, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Serie C

Presentazione e come seguire in diretta tv e streaming il match Turris-Benevento, valido per la 1.a giornata del girone C del campionato di Serie C e che si giocherà domenica 3 settembre alle ore 20.45 allo stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco

Domenica 3 settembre, alle ore 20.45, allo stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco, si disputerà il match Turris-Benevento, valido per la 1.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Turris-Benevento in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La Turris si appresta ad affrontare questo campionato di Serie C con l'obiettivo di mantenere la categoria con il tecnico Bruno Caneo che sarà alla guida dei "corallini" in questo campionato. Il Benevento, invece, dopo aver smaltito la retrocessione riparte dal tecnico Matteo Andreoletti con la "strega" decisa a voltare pagina.

Turris-Benevento sarà diretta da Mario Perri di Roma 1, coaudiuvato da Giuseppe Lipari di Brescia e Vittorio Consonni di Treviglio, mentre il quarto uomo sarà Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.

Dove vedere Turris-Benevento, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Turris-Benevento, valido per la 1.a giornata del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 253 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.