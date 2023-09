Virtus Francavilla-Crotone, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Presentazione e come seguire in diretta tv e streaming il match Virtus Francavilla-Crotone, valido per la 3.a giornata del girone C del campionato di Serie C e che si giocherà domenica 17 settembre alle ore 20.45 alla "Nuova Arredo Arena" di Francavilla Fontana

Domenica 17 settembre, alle ore 20.45, alla "Nuova Arredo Arena" di Francavilla Fontana, si disputerà il match Virtus Francavilla-Crotone, valido per la 3.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Virtus Francavilla-Crotone in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La Virtus Francavilla ha 0 punti in classifica dopo due giornate in virtù delle sconfitte contro Picerno (0-1) e Benevento (1-0). Il Crotone, invece, ha 3 punti dopo la vittoria dell'esordio contro il Catania (0-1) e la sconfitta nel turno precedente contro la Turris (2-3).

Virtus Francavilla-Crotone sarà diretta da Domenico Mirabella di Napoli, coaudiuvato da Mattia Regattieri di Finale Emilia e Andrea Zezza di Ostia Lido. Il quarto uomo sarà Alessandro Colelli di Ostia Lido.

Virtus Francavilla-Crotone, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Carella, Izzillo, Fornito, Di Marco, Nicoli; Artistico, Polidori. All: Villa.

CROTONE (4-2-3-1): Dini; Leo, Papini, Gigliotti, Giron; Petriccione, Vitale; D’Ursi, Felippe, Tribuzzi; Tumminello. All: Zauli.

Dove vedere Virtus Francavilla-Crotone, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Virtus Francavilla-Crotone, valido per la 3.a giornata del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 254 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.