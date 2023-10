Avellino-Potenza diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Dopo le fatiche del turno infrasettimanale di Coppa Italia torna la Serie C con Avellino-Potenza, gara molto delicata sia per le evoluzioni della classifica che per la rivalità in campo. Andiamo a scoprire dove vedere l'interessante incontro in diretta tv e streaming live

Avellino-Potenza si giocherà in posticipo lunedi 9 ottobre 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. La gara è valida per la giornata di campionato numero sette del giorne C della Serie C. Andiamo a vedere dove poter seguire in diretta televisiva e in streaming live l'interessantissimo match della terza serie del calcio nazionale.

Il Potenza sta rispettando appieno le aspettative stagionale, forse addirittura un pò meglio di quanto previsto, assestandosi al momento in piena zona playoff. La stessa cosa non può dirsi dei padroni di casa dell'Avellino, nobile decaduta del calcio italiano che manca dalle massime categorie da molto tempo. Anche in questa stagione la partenza è stata cosi cosi e la squadra occupa in questo istante soltanto la 12^ posizione in graduatoria.

Le probabili formazioni del match del Partenio

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Rigione, Cionek, Mulé; Cancellotti, Lores Varela, Palmiero, Armellino, Sannipoli; Patierno (Gori), Sgarbi.

All. Pazienza.

POTENZA (4-3-3): Gasparini; Hadziosmanovic, Sbraga, Monaco, Porcino; Saporiti (Steffè), Schiattarella, Prezioso; Asencio, Caturano, Rossetti (Volpe).

All. Colombo.

Dove vedere Avellino-Potenza in tv e streaming

Avellino-Potenza si giocherà in posticipo lunedi 9 ottobre 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. La gara sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della Serie C.

Pertanto sarà possibile seguire il match sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming si potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.

Avellino-Potenza 2-0, le immagini dell'ultima sfida al Partenio