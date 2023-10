Casertana-Catania, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra campani e siciliani valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà domenica 1 ottobre (ore 14.30). Arbitro dell'incontro Valerio Crezzini della sezione A.I.A. di Siena,

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio "Alberto Pinto" di Caserta si disputerà il match Casertana-Catania, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica entrambe le squadre con 4 punti e una partita in meno.

Sono tredici i precedenti in terra campana con i padroni di casa avanti per per 6-0 e sette pareggi; l'arbitro della sfida sarà Valerio Crezzini della sezione A.I.A. di Siena, coadiuvato dagli assistenti Markiyan Voytyuk di Ancona e Federico Fratello di Latina, Quarto Ufficiale Antonio Spera di Barletta.

Casertana-Catania, probabili formazioni

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Carretta, Proietti, Toscano; Casoli, Montalto, Curcio.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Bouah, Silvestri, Curado, Mazzotta; Rocca, Ladinetti, Zammarini; Chiricò, Di Carmine, Marsura.

Dove vedere Casertana-Catania in tv e streaming

Il match Casertana-Catania sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).