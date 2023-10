Foggia-Brindisi probabili formazioni: mister Cudini recupera alcuni titolari

Torna nel weekend il campionato di Serie C con il match molto atteso Foggia-Brindisi. Andiamo a scoprire quelle che potrebbero essere le formazioni che scenderanno in campo al Pino Zaccheria sabato 14 ottobre. Il Foggia cerca conferme dal suo campionato.

Foggia-Brindisi probabili formazioni del match di sabato 14 ottobre al Pino Zaccheria di Foggia. Per entrambe le squadre si tratta di una gara molto importante per le rispettive classifiche. Andiamo a vedere come entrambi i tecnici stanno preparando la squadra per affrontare al meglio l'impegno di questa ottava giornata del campionato di Serie C.

Il Foggia dopo una partenza a rilento a causa dei noti problemi societari legati al tentativo di riammissione in Serie B per le vicende legate alla situazione di Reggina, Brescia e Lecco sembra aver trovato il ritmo giusto. I ragazzi di mister Cudini sono in zona playoff con 12 punti ottenuti in 7 incontri. Per il Brindisi il difficile compito di fare punti allo Zaccheria che tornerebbero utilissimi per la zona retrocessione con la quale i pugliesi dovranno fare i conti fino alla fine.

Foggia-Brindisi probabili formazioni: Garattoni e Tounkara in panchina?

Dovrebbero tornare a disposizione alcuni titolari. Infatti si è completamente ristabilito dall’infortunio Alberto Rizzo e sono in netto miglioramento anche le condizioni di Alessandro Garattoni e Mamadou Tounkara, che dovrebbero entrambi essere disponibili almeno per la panchina. Recuperato anche Embalo, ci vorrà invece ancora qualche giorno per rivedere in campo Giacomo Beretta, che dovrebbe essere l’unico indisponibile insieme al lungodegente Manuel Marzupio.

FOGGIA (4-3-1-2): Nobile; Salines, Carillo, Riccardi, Antonacci; Martini, Marino, Di Noia; Schenetti; Peralta, Tonin.

All. Cudini

Mister Danucci non avrà a disposizione Galano squalificato per tre turni dal giudice sportivo. Per il resto dovrebbe schierare una formazioni offensiva che andrà alla ricerca di punti attraverso il gioco in questo derby attesissimo dai tifosi brindisini.

BRINDISI (4-2-3-1): Saio; Valenti, Gorzelewski, Bizzotto, Nicolao; Ceesay, Costa; Albertini, Malaccari, Golfo; Fall.

All. Danucci