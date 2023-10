Giugliano-Crotone diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Partita delicatissima nel turno infrasettimanale della Serie C quella vedrà opposti Giugliano e Crotone. Scopriamo come seguire in diretta televisiva e streaming live questo interessante scontro tra due squadre impegnate nel girone C della terza serie calcistica nazionale

Giugliano-Crotone si giocherà mercoledi 25 ottobre alle ore 18:30 presso lo Stadio Alberto de Cristofaro di Giugliano in Campania. La gara è valida per la giornata numero 10 del campionato nazionale di Serie C girone C, impegno che si disputerà infrasettimanalmente. Ecco come poter seguire il diretta televisiva e streaming live l'importante incontro.

Al netto dell'ultima sfida che vede le due squadre impegnate nella giornata di oggi sabato 21 ottobre, non è al momento entusiasmante il cammino di entrambe. Il Giugliano è invischiato nella zona calda della graduatoria e chiede al suo mister Valerio Bertotto uno sforzo aggiuntivo per scongiurare rischi. Il Crotone invece, partito con la grande ambizione di puntare alla Serie B, si ritrova a metà classifica con già quattro sconfitte subite in 8 incontri disputati. Grottesco poi quanto accaduto in settimana: mister Zauli prima esonerato e poi richiamato dopo poche ore perchè richiesto fortemente dalla squadra.

Giugliano-Crotone: le probabili formazioni

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Di Dio, Berman, Caldore, Yabre; De Rosa, Berardocco, Gladestony; Nocciolini, Salvemini, De Sena.

All.: Bertotto

CROTONE (4-2-3-1): Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Petriccione, Vitale; Tribuzzi, Tumminello, D'Ursi; Gomez.

All. Zauli

Dove vedere Giugliano-Crotone in tv e streaming

Giugliano-Crotone si giocherà mercoledi 25 ottobre alle ore 18:30 presso lo Stadio Alberto de Cristofaro di Giugliano in Campania. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport, che detiene i diritti su tutto il campionato della terze serie nazionale.

In streaming sarà possibile seguire l'evento su Sky GO (per abbonati Sky da almeno un anno il servizio è gratuito) oppure in alternativa su NOW TV.