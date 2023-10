Monopoli-Francavilla diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Torna il campionato di Serie C in questo weekend con il match Monopoli-Francavilla. Andiamo a vedere dove sarà possibile seguire il match del girone C della terza serie nazionale in diretta televisiva e streaming live. Grande attesa per questo importantissimo incontro

Monopoli-Francavilla si giocherà venerdi 20 ottobre 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio comunale Vito Simone Veneziani di Monopoli. La gara è valida per la giornata numero 9 del girone C della Serie C. Andiamo a vedere dove sarà possibile seguire in diretta televisiva e streaming live l'interessante incontro.

Il Monopoli arriva a questa sfida senza aver ancora vinto neppure un incontro. Al momento occupa la penultima posizione con 4 punti ottenuti in otto gare figli di quattro pareggi. Il Francavilla se la passa decisamente meglio forte di 11 punti ottenuti anche se arriva all'incontro dopo la sconfitta per 5-1 subita dal Sorrento nell'ultimo incontro.

Monopoli-Francavilla, le formazioni del match

MONOPOLI: Perina; Cristallo, Fornasier, Cargnelutti, Ferrini; De Santis, Vassallo; Borello, Starita, D’Agostino; Santaniello (Riccardi).

All. Tomei

FRANCAVILLA: Forte, De Marino, Monteagudo, Latagliata, Di Marco, Artistico (Zuppel), Izzillo, Risolo, Polidori, Accardi, Giovinco (Martina).

All. Cudazzo

Dove vedere Monopoli-Francavilla in tv e streaming

Monopoli-Francavilla si giocherà venerdi 20 ottobre 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio comunale Vito Simone Veneziani di Monopoli. Il match sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della Serie C . Pertanto il match sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming si potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.