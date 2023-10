Pescara-Gubbio, dove vedere la gara di Serie C: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la sesta giornata del campionato di Serie C 2023/24. Pescara e Gubbio si affrontano lunedì 2 ottobre, alle ore 20:30, allo "Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia" di Pescara. La gara è valevole per il Girone B. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Pescara-Gubbio: dove vedere la gara di Serie C NOW 2023/24? Si gioca allo "Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia" di Pescara, con calcio d'inizio in programma lunedì 2 ottobre 2023, alle ore 20:30.

EVENTO Pescara-Gubbio, Serie C NOW 2023/24 - Girone B LUOGO Pescara, "Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia" DATA Lunedì 2 ottobre 2023 ORE 20:30 ARBITRI Arbitro: Simone Galipo' (Sezione AIA di Firenze)



Assistente 1: Marco Toce (Sezione AIA di Firenze)



Assistente 2: Alessandro Parisi (Sezione AIA di Bari)



IV Ufficiale: Andrea Traini (Sezione AIA di San Benedetto del Tronto)

Pescara-Gubbio, dove vedere la gara di Serie C?

Pescara-Gubbio viene trasmessa su Sky e su RAI Sport. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Arena [Canale 204] e su Sky Sport [Canale 252], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Diretta TV: RAI Sport [Canale 58 Digitale Terrestre], in chiaro.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Live Streaming: su RaiPlay, la piattaforma di video on demand e diretta streaming della RAI che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati.

(www.raiplay.it)

Pescara-Gubbio, le probabili formazioni

PESCARA



4-3-3



Probabile formazione GUBBIO



4-4-2



Probabile formazione Alessandro Plizzari Thomas Vettorel Romano Floriani Mussolini Gabriele Morelli Filippo Pellacani Denis Portanova Ivan Mesík Andrea Signorini Brando Moruzzi Mario Mercadante Salvatore Aloi Marco Spina Antonino De Marco Giacomo Rosaia Matteo Dagasso Alessandro Mercati Michele Masala Alessio Di Massimo Luigi Cuppone Alessandro Galeandro Gianmarco Cangiano Daniele Montevago Coach



Zdenek Zeman Coach



Piero Braglia

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.