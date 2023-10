Pro Vercelli-L.R. Vicenza, dove vedere la gara di Serie C: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la settima giornata del campionato di Serie C 2023/24. Pro Vercelli e L.R. Vicenza si affrontano lunedì 9 ottobre, ore 20:30, allo "Stadio Silvio Piola" di Vercelli. La gara è valevole per il Girone A. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Pro Vercelli-L.R. Vicenza: dove vedere la gara di Serie C NOW 2023/24? Si gioca allo "Stadio Silvio Piola" di Vercelli, con calcio d'inizio in programma lunedì 9 ottobre 2023, alle ore 20:30.

EVENTO Pro Vercelli-L.R. Vicenza, Serie C NOW 2023/24 - Girone A LUOGO Vercelli, "Stadio Silvio Piola" DATA Lunedì 9 ottobre 2023 ORE 20:30 ARBITRI Arbitro: Niccolo' Turrini (Sezione AIA di Firenze)



Assistente 1: Marco Cerilli (Sezione AIA di Latina)



Assistente 2: Luca Landoni (Sezione AIA di Milano)



IV Ufficiale: Enrico Gemelli (Sezione AIA di Messina)

Pro Vercelli-L.R. Vicenza, dove vedere la gara di Serie C?

Pro Vercelli-L.R. Vicenza viene trasmessa su Sky e su RAI Sport. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Uno [Canale 201] e su Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Diretta TV: RAI Sport, in chiaro [Canale 58 in DT].

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Live Streaming: su RaiPlay, la piattaforma di video on demand e diretta streaming della RAI che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport Uno

Canale 201



Sky Sport Uno

Canale 472 [DT]



Sky Sport

Canale 251 Diretta TV: RAI RAI Sport

Canale 58 [DT]

in chiaro Live Streaming: Sky Sky Go



skygo.sky.it Live Streaming: NOW NOW



nowtv.it Live Streaming: RAI RaiPlay



raiplay.it

Pro Vercelli-L.R. Vicenza: le probabili formazioni (con aggiornamenti)

PRO VERCELLI



4-3-3



Probabile formazione L.R. VICENZA



3-4-2-1



Probabile formazione Jacopo Sassi Alessandro Confente Roberto Iezzi Mario Ierardi Giulio Parodi Vladimir Golemic Agostino Camigliano Giuliano Laezza Francesco Rodio Filippo De Col Ilario Iotti Ronaldo Pompeu da Silva Salvatore Santoro Fausto Rossi Simone Emmanuello Filippo Costa Simone Condello Matteo Della Morte Alessio Nepi Federico Proia Matteo Maggio Franco Ferrari Coach



Andrea Dossena Coach



Aimo Diana

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.