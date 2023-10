Serie C, il Pineto fa la storia: Gambale decide il derby, primo ko per il Pescara

All'Adriatico-Cornacchia la squadra di Zeman si arrende a 15 dalla fine, pagando uno svarione difensivo. Troppe occasioni sbagliate per il Delfino, che perde l'imbattibilità stagionale e scivola a -5 dalla vetta perdendo terreno anche rispetto al Cesena. Pineto in zona playoff

Sorpresona nel recupero della quinta giornata del girone B di Serie C. All’Adriatico-Cornacchia di Pescara la squadra di Zeman perde l’imbattibilità stagionale nel modo più beffardo possibile, ovvero andando ko nel primo derby della storia con il Pineto… giocato in casa. Nel match non disputato lo scorso 15 settembre a causa della contemporaneità con gli Europei master di atletica leggera, la matricola che, al debutto assoluto tra i professionisti, gioca le proprie partite casalinghe proprio a Pescara, ha avuto la meglio per 1-0 grazie a un gol segnato da Gambale a 15 dalla fine, favorito da un liscio clamoroso di Brosco al limite dell’area. Con questo risultato il Pineto sale a 11 punti arrampicandosi in zona playoff, mentre il Pescara resta a quota 16 al terzo posto, scivolando a -2 dal secondo posto del Cesena e a -5 dalla Torres capolista a punteggio pieno.

Derby d'abruzzo, il Pescara spreca troppo ed è punito

Il Pescara è parso poco lucido in alcuni suoi uomini chiave e del resto la Serie C è iniziata da ormai 40 giorni senza mai fermarsi, con sette partite di campionato e un turno di Coppa Italia. Un tour notevole per una squadra, come quella di Zeman, che basa gran parte delle proprie fortune sulla brillantezza atletica. Eppure il Delfino ha creato tantissime occasioni, già nel primo tempo con un Merola molto attivo e con Cangiano e poi nella ripresa, quando lo stesso Merola ha ignorato Cuppone solo in area. Proprio nella ripresa i padroni di casa hanno intensificato il forcing producendo una tripla, clamorosa occasione in una sola azione con Aloi, che si è visto stoppare le conclusioni per due volte sulla linea di porta, e con lo stesso Cangiano.

Pineto-Pescara 1-0: Zeman si allontana dalla vetta

Sarebbe cambiato qualcosa? Forse sì, dal momento che il Pineto, molto compatto, ma poco spettacolare, è riuscito a inaridire tutte le fonti di gioco del Pescara, che ha comunque giocato su ritmi troppo bassi e senza la continuità necessaria al cospetto di un avversario più fresco e concentrato, seppur raramente pericoloso eccetto un paio di fiammate di Volpicelli a fine primo tempo. Il Pescara tornerà in campo lunedì 16 in casa contro la Vis Pesaro, il Pineto dovrà attendere il 22 ottobre per tentare di fare un altro sgarbo a una big, il Cesena, atteso all’Adriatico per la nona giornata.

Serie C, Pineto-Pescara 1-0: il tabellino

Marcatore: 74' Gambale

PINETO (3-5-2): Tonti; Evangelisti, Ingrosso, Marafini; Njambe, Germinario, Amadio (dal 21′ s.t. Lombardi), Schirone (dal 26′ s.t. Baggi), Borsoi (14′ s.t. Teraschi); Volpicelli (dal 26′ s.t. Gambale), Chakir (dal 20′ s.t. Della Quercia). All.: Amaolo.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani, Brosco, Mesik, Milani (dal 20′ s.t. Moruzzi); De Marco, Aloi, Manu (dal 20′ s.t. Dagasso); Merola, Cuppone (20′ s.t. Vergani), Cangiano. All.: Z. Zeman.

Arbitro: Zanotti (Rimini)

Ammoniti: Chakir, Brosco, Gambale, Lombardi e Baggi