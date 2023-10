Serie C, Juventus Next Gen-Olbia: le probabili formazioni. Le scelte di Brambilla e Greco

Domenica 29 ottobre alle 14 al Moccagatta di Alessandria è in programma una sfida delicata per l'undicesima giornata del girone B della Serie C. I giovani bianconeri vogliono svoltare dopo un difficile inizio di stagione, i sardi cercano continuità dopo il successo scaccia-crisi sulla Fermana

Domenica 29 ottobre, alle ore 14, si disputerà la partita Juventus Next Gen-Olbia, valida per l’11a giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Massimo Brambilla e Leandro Greco si affronteranno allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sede delle partite casalinghe della seconda squadra dei bianconeri fin dal 2018, anno di fondazione della prima formazione di soli Under 23 ad aver preso parte ad un campionato professionistico italiano.

Serie C, Juventus Next Gen-Olbia: come c’arrivano le due squadre

Juventus Next Gen e Olbia arrivano allo scontro diretto separate da soli tre punti in classifica, solco che i sardi hanno costruito tornando al successo nel turno infrasettimanale contro la Fermana. Il 2-1 del Nespoli firmato dagli esperti Daniele Ragatzu e Daniele Dessena ha dato respiro alla classifica dei galluresi, che erano a secco di vittorie dalla seconda giornata. Dopo aver fatto bottino pieno nei primi 180 minuti contro Cesena e Vis Pesaro, infatti, l’Olbia ha raccolto appena due punti nelle successive cinque partite, con appena due gol segnati. La squadra di Greco, che come la Juve non ha giocato il match dell’ottava giornata per gli impegni dei propri giocatori con le rispettive nazionali, è comunque in linea con l’obiettivo salvezza. Ben diversa la situazione in casa Juve Next Gen. Otto punti, appena due vittorie in nove partite, l’ultima delle quali risalente al 27 settembre, e due punti raccolti nelle ultime quattro gare sono dati che racchiudono le difficoltà che sta incontrando Brambilla, alla seconda stagione sulla panchina dei giovani bianconeri, nell’assemblare un gruppo profondamente rinnovato in estate e che ha risentito anche del cambio di girone.

Serie C, Juventus Next Gen-Olbia: i precedenti

La Juventus Next Gen è stata costretta a cambiare raggruppamento dall’iscrizione alla Serie C dei pari età dell’Atalanta. Per regolamento due Under 23 non possono stare nello stesso girone della terza serie: il sorteggio ha deliberato lo spostamento nel girone B della Next Gen bianconera, che dal 2018 aveva sempre militato nell'A. Proprio a due dei primi tre campionati disputati dall’ex Juventus Under 23 nel raggruppamento settentrionale risalgono gli unici precedenti con l’Olbia, che a propria volta dal 2021 è stata inserita nel girone B. Il bilancio è di altrettanti pareggi: 2-2 il 13 aprile 2019 e 1-1 il 22 aprile 2021. In mezzo si sarebbe dovuta disputare la sfida dell’ultima giornata della stagione 2019-’20, mai giocata dal momento che la regular season del campionato di Serie C fu interrotta a febbraio a causa del lockdown senza venir ripresa. Il torneo ricominciò a giugno con i playoff, alla quale la Juventus Under 23 partecipò venendo eliminata ai quarti dalla Carrarese. L’Olbia ottenne invece la salvezza ai playout ai danni della Giana Erminio.

Serie C, le probabili formazioni di Juventus Next Gen-Olbia

Le probabili formazioni del match Juventus Next Gen-Olbia, valido per l’11a giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma domenica 29 ottobre alle ore 14. Rispetto al pareggio contro il Gubbio Brambilla ritrova Tommaso Mancini, che nel consueto 3-5-2 dovrebbe fare coppia con Mbangula, favorito su Grossi. Out invece Poli, ancora infortunato. Conferma per Valdesi a destra e per la stellina Nonge a centrocampo. Greco dovrebbe invece confermare anche in trasferta l’offensivo 4-2-3-1 visto contro la Fermana. Dessena dovrebbe partire dalla panchina, con il duo Incerti-La Rosa a proteggere il poker offensivo. Scapin favorito su Nanni come punta unica.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Savona, Stivanello, Muhamerovic; Valdesi, Salifou, Hasa, Nonge, Turchia; Mancini, Mbangula. All.: M. Brambilla.

OLBIA (4-2-3-1): Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Incerti, La Rosa; Contini, Biancu, Ragatzu; Scapin. All.: L. Greco.