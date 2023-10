Serie C, Lucchese-Pontedera: le probabili formazioni. Le scelte di Gorgone e Canzi

Domenica 29 ottobre alle 20.45 al Porta Elisa va in scena uno dei derby toscani del girone B della Serie C, giunto all'undicesima giornata. Di fronte due squadre alle prese con momenti opposti: rossoneri in crisi dopo la sconfitta di Rimini, granata decisi ad allungare la striscia positiva

Domenica 29 ottobre, alle ore 20.45, si disputerà la partita Lucchese-Pontedera, valida per l’11a giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Giorgio Gorgone e Massimiliano Canzi si affronteranno allo stadio Porta Elisa di Lucca e daranno vita ad un derby che metterà di fronte due squadre con obiettivi simili.

Serie C, Lucchese-Pontedera: come c’arrivano le due squadre

Tre giornate fa Lucchese e Pontedera erano separate da ben 7 punti in classifica, gap figlio del buon inizio di stagione dei rossoneri e delle impreviste difficoltà incontrate dai granata nel primo mese e mezzo di stagione. Dopo il successo al debutto contro il Sestri Levante, infatti, la squadra di Canzi ha infatti dovuto aspettare l’ottava giornata per tornare a brindare ai tre punti, grazie alla goleada interna contro il Rimini, curiosamente la stessa squadra che nel turno infrasettimanale ha certificato il momento di difficoltà della Lucchese, sconfitta 2-0. Negli ultimi 270 minuti, infatti, il Pontedera ha raccolto 7 punti che hanno dato ossigeno a una classifica che iniziava a farsi preoccupante, mentre i rossoneri sono stati capaci di raccogliere solo un punto nelle ultime quattro partite, sul campo della Spal, cedendo al cospetto di Torres, Pescara e Rimini. Ma se i ko contro la capolista e contro la formazione di Zeman, in una gara condizionata dalla precoce espulsione di Tiritiello, potevano essere considerati fisiologici, il rovescio del Neri contro l’ex fanalino di coda del campionato ha fatto accendere la spia dell’allarme a mister Gorgone. Il successo manca da un mese, anche in Romagna la Lucchese ha chiuso in 10 (rosso a Benassai nella ripresa) e solo tre punti nel derby potrebbero riaccendere l’entusiasmo con cui la tifoseria aveva approcciato la stagione.

Serie C, Lucchese-Pontedera: i precedenti

Quella in programma domenica sera al Porta Elisa sarà la sfida numero 14 tra Lucchese e Pontedera in casa dei rossoneri. Il bilancio complessivo pende dalla parte della Lucchese, vittoriosa in otto circostanze a fronte di due pareggi e tre successi dei granata. L’ultima vittoria rossonera è però vecchia di quasi tre anni, risalendo al 7 marzo 2021: 2-1 con doppietta di Flavio Junior Bianchi, oggi al Brescia e all’epoca in prestito alla Lucchese dal Genoa, successo che però non bastò ad evitare la retrocessione sul campo in Serie D, poi annullata dal ripescaggio. L’ultima vittoria del Pontedera è invece il 2-1 del 20 febbraio 2022, mentre nella scorsa stagione la sfida si è conclusa in parità (1-1).

Serie C, le probabili formazioni di Lucchese-Pontedera

Le probabili formazioni del match Lucchese-Pontedera, valido per l’11a del campionato di Serie C, girone B, in programma domenica 29 ottobre alle ore 20.45. In casa Lucchese Gorgone è pronto a rimescolare le carte in difesa, dove rientra dalla squalifica Tiritiello, ma si ferma per lo stesso motivo Benassai: fiducia a Merletti e torna titolare Quirini. Conferme a centrocampo e sulla trequarti, in attacco in ascesa le quotazioni di Yeboah. Dall’altra parte Canzi non tocca il 3-4-2-1 che avrà il proprio fulcro al centro della difesa in Marcos Espeche, grande ex di giornata. Provenzano, Catanese, Benedetti, Ignacchiti e e Delpupo si giocano le quattro maglie in ballo tra centrocampo e trequarti.

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Quirini, Tiritiello, Merletti, De Maria; Gucher, Cangianiello; Guadagni, Rizzo Pinna, Fedato; Yeboah. All.: G. Gorgone.

PONTEDERA (3-4-2-1): Stancampiano; Galvani, Espeche, Guidi; Perretta, Catanese, Provenzano, Angori; Delpupo, Ianesi; Nicastro. All.: M. Canzi.