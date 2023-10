Serie C, Mantova-Novara: le probabili formazioni. Le scelte di Possanzini e Gattuso

Sabato 21 ottobre alle 18.30 torna una delle grandi classiche della Serie C. Allo stadio Martelli va in scena un vero e proprio testacoda tra i virgiliani di Possanzini, secondi a -1 dalla vetta, e i piemontesi in crisi di risultati, sulla cui panchina è tornato Giacomo Gattuso

Sabato 21 ottobre, alle ore 18.30, si disputerà la partita Mantova-Novara, valida per la nona giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Davide Possanzini e Giacomo Gattuso si affronteranno stadio Danilo Martelli di Mantova e rappresenterà un classico testacoda tra due squadre alle prese con momenti opposti.

Serie C, Mantova-Novara: come c’arrivano le due squadre

Mantova e Novara rinnovano una classica del calcio italiano a metà di un girone d’andata che sembra far pensare a percorsi molto diversi. I lombardi sono infatti secondi in classifica, a un solo punto dal Padova, posizione di tutto rispetto se si pensa che solo cinque mesi fa il Mantova era retrocesso sul campo in Serie D al termine del playout perso contro l’Albinoleffe, salvo poi venire ripescato al posto del Pordenone. Molto diversa la situazione del Novara, unica squadra dell’intera Serie C insieme a Monopoli e Monterosi ancora senza vittorie. Gli azzurri sono penultimi a quota quattro punti, frutti di altrettanti pareggi. Solo i cugini dell’Alessandria hanno fatto peggio con un punto e questo ruolino di marcia è costato il posto dopo la sconfitta interna contro l’Arzignano a Daniele Buzzegoli, esonerato per far posto a Giacomo Gattuso. Da una bandiera all’altra, quindi, con l’imperativo di risollevarsi in classifica, benché per il nuovo debutto sulla panchina del Novara l’ex allenatore del Como si trovi di fronte a un ostacolo molto impegnativo.

Serie C, le probabili formazioni di Mantova-Novara

Le probabili formazioni del match Mantova-Novara, valido per la nona giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma sabato 21 ottobre alle ore 18.30. Il non esaltante pareggio in casa della Pro Patria potrebbe spingere Possanzini a rimescolare qualcosa in sede di formazione, anche in vista del turno infrasettimanale che vedrà i biancorossi di scena ancora al Martelli martedì alle 20.45 contro la Pro Vercelli. In difesa potrebbe rivedersi Brignani, mentre a centrocampo dovrebbe tornare titolare Trimboli. Davanti chance dall’inizio per Mensah. In casa Novara Gattuso recupera a sinistra Migliardi, di rientro dopo le recenti noie muscolari. Dubbi a centrocampo, in attacco Donadio e Scappini insidiano Gerardini e Rossetti.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Redaelli, Brignani, Redolfi, Panizzi; Murani, Burrai, Trimboli; Galuppini, Mensah, Monachello. All.: D. Possanzini.

NOVARA (4-3-3): Desjardins; Caradonna, Bertoncini, Scaringi; Migliardi; Calcagni, Di Munno, Bagatti; Donadio, Scappini, D'Orazio. All.: G. Gattuso.