Serie C, Albinoleffe-Alessandria: le probabili formazioni. Le scelte di Lopez e Banchini

Sabato 21 ottobre alle 18.30 all'Albinoleffe Stadium di Zanica si disputa una delicata sfida diretta per la bassa classifica del girone A della Serie C. I seriani vogliono allungare la serie positiva, i grigi non possono più sbagliare dopo un avvio di stagione da dimenticare

Sabato 21 ottobre, alle ore 20.45, si disputerà la partita Albinoleffe-Alessandria, valida per la nona giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Giovanni Lopez e Marco Banchini si affronteranno all’Albinoleffe Stadium di Zanica per quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per la zona bassa della classifica.

Serie C, Albinoleffe-Alessandria: come c’arrivano le due squadre

Albinoleffe e Alessandria sono separate da sette punti. Lombardi quint'ultimi a quota 8, piemontesi ultimi con appena un punto, raccolto in casa alla prima giornata nel derby contro il Novara (0-0). Da quel momento l'Alessandria ha solo perso per una striscia di sei ko consecutivi interrotta solo dal 2-0 sulla Pergolettese in Coppa Italia. Alla mancanza di risultati vanno aggiunte le traversie societarie, che potrebbero essersi risolte in settimana grazie al passaggio di proprietà e all'avvento della cordata guidata da Andrea Molinaro. Più salubre l’aria in casa seriana grazie ai quattro punti raccolti nelle ultime due partite tra l’1-1 nello storico derby contro l’Atalanta Under 23 e l’1-0 alla Virtus Verona, che hanno dato ossigeno alla classifica.

Serie C, Albinoleffe-Alessandria: i precedenti

Albinoleffe e Alessandria tornano ad affrontarsi due anni e mezzo dopo la tiratissima semifinale playoff di Serie C della stagione 2020-’21, che si concluse con un 2-2 dopo i tempi supplementari. Grazie al miglior piazzamento in campionato i grigi si qualificarono per la finale contro il Padova che, vinta ai rigori, sancì il ritorno dei piemontesi in Serie B dopo 46 anni. Il computo complessivo dei 24 precedenti vede in leggero vantaggio l’Alessandria per sei vittorie a cinque, con ben 12 pareggi. L’ultimo confronto in campionato in casa dei seriani risale a tre anni fa: 2-0 l’11 novembre 2020 con doppietta di Sacha Cori. L’ultimo successo grigio in casa Albino è invece il 3-1 del 14 febbraio 2016.

Serie C, le probabili formazioni di Albinoleffe-Alessandria

Le probabili formazioni del match Albinoleffe-Alessandria, valido per la nona giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma sabato 21 ottobre alle ore 20.45. Giovanni Lopez sembra avere trovato la quadra nelle ultime settimane dopo un inizio di stagione tribolato con due sconfitte nelle prime tre partite di campionato. I seriani hanno ottenuto sei degli otto punti in classifica in casa grazie alle vittorie su Pro Patria e Virtus Verona e hanno incassato solo due reti nelle ultime tre partite. Si va verso la conferma della squadra che ha battuto i veronesi. A sinistra Piccoli favorito su Milesi. Nell’Alessandria Marco Banchini, terzo allenatore della stagione dopo Fiorin e Zaza, ha debuttato perdendo in casa del Mantova, ma è ancora in attesa dell’esordio casalingo, essendo stata rinviata al 31 ottobre la partita originariamente in programma per il 13 ottobre al Moccagatta contro l’Atalanta Under 23.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta, Borghini, Marchetti, Gatti, Gusu, Zanini, Brentan, Doumbia, Piccoli; Arrighini, Zoma. All.: G. Lopez.

ALESSANDRIA (4-4-2): Liverani; Ciancio, Rota, Giubilato, Nunzella; Pellegrini, Nichetti, Mastalli, E. Rossi; Pagliuca, Anatriello (61’Gazoul). All.: M. Banchini.