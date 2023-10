Serie C, Sorrento-Benevento: le probabili formazioni. Le scelte di Maiuri e Andreoletti

Sabato 21 ottobre alle 18.30 allo stadio Viviani di Potenza torna uno dei derby campani più sentiti. I rossoneri di Maiuri, reduci da due vittorie consecutive, cercheranno di fermare l'avvicinamento della squadra di Andreoletti verso il vertice della classifica

Sabato 21 ottobre, alle ore 18.30, si disputerà la partita Sorrento-Benevento, valida per la nona giornata del girone C del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Vincenzo Maiuri e Matteo Andreoletti si affronteranno allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, che continua a essere la casa provvisoria dei rossoneri in attesa che vengano conclusi i lavori di adeguamento allo stadio Piccolo di Cercola, scelto come sede delle gare casalinghe della stagione alla luce dell’impossibilità di usare l’Italia del capoluogo amalfitano.

Serie C, Sorrento-Benevento: come c’arrivano le due squadre

Sorrento e Benevento sembrano destinate a vivere stagioni molto differenti. I giallorossi hanno infatti quasi il doppio dei punti rispetto ai rossoneri, 15 contro 8, e del resto si sta parlando di due formazioni che fino a cinque mesi fa erano divise da due categorie. Il Benevento è infatti retrocesso dalla Serie B al termine di un campionato sciagurato, mentre il Sorrento è tornato tra i professionisti dopo un’assenza di otto anni, vincendo il girone G della Serie D. Va da sé che gli Stregoni puntino all’immediata risalita, mentre i padroni di casa abbiano come unico obiettivo la salvezza. Negli ultimi due turni il Sorrento ha guadagnato quattro punti sui rivali di giornata. Il Benevento è infatti reduce da due pareggi consecutivi, contro Cerignola e Picerno, che hanno dilatato il distacco dalla Juve Stabia capolista, mentre il Sorrento si è sbloccato proprio negli ultimi 180 minuti, centrando contro il Messina e contro la Virtus Francavilla, travolta a domicilio per 5-1, i primi due successi della stagione. Vittorie che hanno aggiustato la classifica e rinsaldato la posizione di mister Maiuri, illustre ex della gara, che sembra la guida giusta per un gruppo giovane, ma di qualità.

Serie C, Sorrento-Benevento: i precedenti

Sono 11 i precedenti tra Sorrento e Benevento nei campionati professionistici e la storia non sorride ai sanniti, mai vittoriosi sul campo dei rossoneri. Il primo risale alla stagione ’74-75, nel girone C della Serie C, e fu vinto 4-1 dal Sorrento, mentre l’ultimo è vecchio di 11 anni: girone B della Prima Divisione 2012-’13, 1-1 all’Italia nella stagione che vide il Sorrento retrocedere in Seconda un anno dopo aver sfiorato la promozione in B perdendo la semifinale playoff contro il Carpi. Il bilancio complessivo delle partite giocate in casa del Sorrento parla di cinque vittorie dei padroni di casa, l’ultima per 2-0 nella Prima Divisione 2011-’12, e sei pareggi.

Serie C, le probabili formazioni di Sorrento-Benevento

Le probabili formazioni del match Sorrento-Benevento, valido per la nona giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma sabato 21 ottobre alle ore 18.30. Maiuri non sembra voler cambiare assetto e uomini che hanno fruttato sei punti nelle ultime due partite, dando spettacolo in particolare contro il Francavilla. Si riparte quindi dal tridente Vitale-Ravasio-Scala, mattatori contro la formazione di Villa. In casa Benevento, intoccabile la base tattica del 3-4-2-1, Andreoletti sarà privo di Marotta, fermato per tre turni dopo l'espulsione col Picerno. In difesa può rivedersi Capellini, probabile la conferma di Improta a sinistra. A centrocampo conferma per Agazzi al posto di Pinato, ancora infortunato al pari di Simonetti.

SORRENTO (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; La Monica, De Francesco, Cuccurullo; Vitale, Ravasio, Scala. All.: V. Maiuri.

BENEVENTO (3-4-1-2): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Berra; Karic, Talia, Agazzi, Improta; Ciano, Tello; Ferrante. All.: M. Andreoletti.