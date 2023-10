Serie C, Triestina-Lumezzane: le probabili formazioni. Le scelte di Tesser e Franzini

Sabato 14 ottobre, alle ore 14, si disputerà la partita Triestina-Lumezzane, valida per l’ottava giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Attilio Tesser e Arnaldo Franzini si affronteranno allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, che ospiterà gli alabardati per la terza gara consecutiva in attesa che torni agibile il manto erboso del Nereo Rocco.

Serie C, Triestina-Lumezzane: come c’arrivano le due squadre

Triestina e Lumezzane arrivano al primo confronto diretto della stagione divise da soli tre punti. Un divario impensabile ad inizio campionato. La Triestina è infatti una delle grandi favorite per la promozione in Serie B. Il cambio di proprietà, con l’avvento del fondo statunitense LBK Capital, ha permesso di allestire una rosa di prim’ordine, affidata ad uno degli allenatori più esperti e vincenti della categoria. Tuttavia qualche passo falso, in particolare il ko all’esordio in casa contro il Trento, nell’unica gara giocata nello stadio cittadino, ha già allontanato la vetta della classifica. Le potenzialità della squadra sono comunque coonfermate dal fatto che la Triestina vanta il miglior attacco del girone con 13 reti. In linea con i propositi stagionali di una salvezza tranquilla è invece il Lumezzane, tornato quest’anno in C a sei anni di distanza dalla retrocessione prodromo del fallimento e della discesa nelle categorie dilettantistiche regionali lombarde.

Serie C, Triestina-Lumezzane: i precedenti

La partita in programma sabato pomeriggio rappresenterà appena il secondo match della storia tra Triestina e Lumezzane. Del resto le due squadre non hanno avuto molte occasioni per incrociarsi, con i lombardi nei campionati dilettantistici lombardi fino a fine anni ’80 prima dello sbarco tra i professionisti datato 1992. Negli anni trascorsi insieme tra C1 o C2 alabardati e rossoblù sono stati quasi sempre inseriti in gironi differenti, prima che i giuliani vivessero il momento migliore della propria storia recente, con gli otto campionati consecutivi giocati in Serie B tra il 2002 e il 2010. Così prima di oggi si conta solo il precedente della stagione 2001-’02, nel girone A della Serie C1, proprio quella che riportò in B la Triestina dopo 11 anni di assenza. Curiosamente si giocò il 13 ottobre e al Rocco finì 1-0 con gol di Abderrazzak Jadid che costò alla squadra di Ezio Rossi il primo dei quattro ko interni subiti in quella stagione.

Serie C, le probabili formazioni di Triestina-Lumezzane

Le probabili formazioni del match Triestina-Lumezzane, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma sabato 14 ottobre alle ore 14.00. In casa biancorossa Tesser sarà privo di Pavlev, squalificato dopo l'espulsione contro il Renate. Al suo posto in difesa spazio per Ciofani, confermato il resto della squadra a partire dal capocannoniere Lescano. Se la Triestina deve migliorare il rendimento esterno, il Lumezzane ha finora diviso quasi equamente i punti ottenuti tra casa (sei) e trasferta (quattro), ma è imbattuto lontano dal dalla terza giornata (1-0 contro il Vicenza). Tra i rossoblù probabile conferma della difesa a tre, dove si rivedrà dall'inizio Dalmazzi.

TRIESTINA (4-2-3-1): Matosevic; Ciofani, Malomo, Struna, Anzolin; Celeghin, Correia, Vallocchia; D'Urso; Lescano, Finotto. All.: A. Tesser.

LUMEZZANE (3-5-2): Regazzetti; Pisano, Dalmazzi, Righetti; Ilari, Pesce, Moscati; Malotti, Gerbi, Cannavò. All.: A. Franzini.