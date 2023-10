Serie C, Pro Patria-Mantova: le probabili formazioni. Le scelte di Colombo e Possanzini

Sabato 14 ottobre, alle ore 14.00, si disputerà la partita Pro Patria-Mantova, valida per l’ottava giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Riccardo Colombo e Davide Possanzini si affronteranno allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio riproponendo dopo un anno di assenza una delle grandi classiche del campionato di terza serie.

Serie C, Pro Patria-Mantova: come c’arrivano le due squadre

Affrontarsi per due volte in meno di due settimane è un evento piuttosto raro per le squadre della Serie C italiana. Nel caso di Pro Patria e Mantova l’”arcano” si svela con la Coppa Italia. Le due squadre si sono infatti sfidate solo lo scorso 3 ottobre, al Martelli, per il primo turno della competizione tricolore. A spuntarla a sorpresa è stata la Pro grazie a un gol di Citterio. Il freschissimo precedente non intaccherà però l’avvicinamento alla sfida di due squadre, che arrivano allo scontro diretto in campionato separate da ben otto punti. Sedici i punti del Mantova, secondo in classifica a -1 dal Padova, il doppio esatto di quanto raggranellato dai bustocchi. Attenzione, però, ai momenti di forma, perché la Pro Patria ha raccolto metà del proprio bottino nelle ultime due partite, mentre il Mantova, atteso da tre gare interne nelle prossime quattro, vuole riprendere a fare punti anche lontano dal Martelli per cancellare il tracollo contro la Triestina, che non ha comunque macchiato l’ottimo inizio di stagione dei virgiliani.

Serie C, Pro Patria-Mantova: i precedenti

Detto del recentissimo match di Coppa Italia, Pro Patria e Mantova si sono affrontate finora ben 44 volte in campionato, compresi i quattro incroci in Serie B che risalgono agli anni ’40 e ‘60. Il bilancio totale sorride ai virgiliani, per 18 vittorie a 12, ma limitatamente alle gare giocate a Busto Arsizio sono in vantaggio i tigrotti, seppur di misura, con sette vittorie contro cinque, sebbene il segno dominante sia il pareggio (10). Nella scorsa stagione la Pro si impose il con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Castelli e al rigore trasformato da Piu. Medesimo risultato per l’ultima affermazione ospite, il 30 aprile 2016, con gol di Tripoli, Zammarini e Marchi.

Serie C, le probabili formazioni di Pro Patria-Mantova

Le probabili formazioni del match Pro Patria-Mantova, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma sabato 14 ottobre alle ore 14.00. Ripescato dopo la retrocessione in D sul campo della scorsa stagione, il Mantova è riuscito a riportare l’entusiasmo al Martelli a suon di risultati e bel gioco, garantito da un allenatore, Davide Possanzini, cresciuto all’ombra di Roberto De Zerbi. Debuttante in C è invece il tecnico della Pro, Roberto Colombo, che a 41 anni dopo una stagione da vice sta già mostrando di saperci fare alla guida di una delle rose dall’età media più bassa. I tigrotti puntano a trovare continuità anche in casa per dare lustro ai numeri lontani dallo Speroni: tre vittorie, Coppa compresa, un pareggio e una sola sconfitta, il 20 settembre contro l’Albinoleffe in cinque partite, con il pareggio del turno scorso a Padova a fare bella mostra. Pro con il canonico 3-5-2 e la conferma dell'11 che ha fermato il Padova, il Mantova riparte da Monachello e Fiori in attacco.

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida, Moretti, Fietta, Saporetti; Renault, Nicco, Bertoni, Mallamo, Ndrecka; Stanzani, Castelli. All.: R. Colombo.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Redolfi, Brignani, Panizzi; Trimboli, Burrai, Muroni; Galuppini, Monachello, Fiori. All.: D. Possanzini.