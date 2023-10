Virtus Francavilla-Taranto, streaming gratis Live e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie C

Presentazione e come seguire in tv e streaming il derby pugliese, valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà domenica 29 ottobre (ore 20.45). Arbitro dell'incontro Stefano Nicolini della sezione A.I.A. di Brescia.

Domani sera alle ore 20.45 alla "Nuovarredo Arena" di Francavilla Fontana (Brindisi) si disputerà il match Virtus Francavilla-Taranto, valevole per la decima giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al quattordicesimo e ottavo posto con 11e 14 punti.

I precedenti di questo derby pugliese in casa Virtus sono quattro con i padroni di casa avanti per 2-0 e due pareggi; l'ultima sfida risale allo scorso 20 novembre con risultato finale di 3-0 con reti di di Solcia, Patierno su rigore ed Enyan. L'arbitro della sfida sarà Stefano Nicolini della sezione A.I.A. di Brescia., coadiuvato dagli assistenti Stefano Franco di Padova e Elia Tini Brunozzi di Foligno (Perugia), Quarto Ufficiale Giuseppe Rispoli di Locri (Reggio Calabria).

Dove vedere Virtus Francavilla-Taranto in tv e streaming

Il match Virtus Francavilla-Taranto sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport (canale 251 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Il derby pugliese si potrà seguire in differita, lunedì 30 ottobre (ore 23) anche in chiaro sul canale Antenna Sud (ch.14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata).