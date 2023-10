Vis Pesaro-Fermana diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Vis Pesaro-Fermana è il posticipo della Serie C girone B valevole per la sesta giornata di andata. Scopriamo dove poter vedere questo interessantissimo incontro in diretta televisiva oppure streaming live. Una gara che riguarda i bassifondi della classifica e che si preannuncia combattutissima

Vis Pesaro-Fermana si disputerà lunedi 2 ottobre alle ore 20:45 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro. La gara è valida per il posticipo della sesta giornata del campionato nazionale di Serie C girone B. Le due squadre non hanno fatto registrare un'ottimo avvio di stagione e per adesso occupano le pozioni di rincalzo della classifica.

Si tratta di una sfida che potrebbe rappresentare un buon crocevia stagionale per entrambe. Andiamo a scoprire come poter vedere la partita in diretta televisiva oppure in streaming live. Terzo turno settimanale che potrebbe far sentire la fatica a molti dei giocatori in campo, allentando il gioco e magari aumentandone la spettacolarità.

Probabili formazioni del match del Benelli

VIS PESARO (3-5-2): Neri; Zagnoni, Mattioli, Cusumano; Da Pozzo, Valdifiori, Iervolino (Rossetti), Marcandella (De Vries), Zoia; Sylla, Pucciarelli.

All. Banchieri

FERMANA (3-4-1-2): Borghetto, Curatolo, Padella, Calderoni; Eleuteri, Giandonato, Scorza, Santi; Misuraca; Montini, Pinzi.

All. Bruniera

Dove vedere Vis Pesaro-Fermana in tv e streaming

Vis Pesaro-Fermana si disputerà lunedi 2 ottobre alle ore 20:45 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro. La gara sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della Serie C.

Vis Pesaro-Fermana sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming s potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.

Vis Pesaro-Fermana 2-0, le immagini dell'ultimo precedente