Avellino-Foggia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Coppa Italia

Presentazione e probabili formazioni del match di secondo turno di Coppa Italia tra irpini e satanelli che si disputerà mercoledì 8 novembre alle ore 18.30 allo stadio Partenio - Adriano Lombardi. L'arbitro della sfida sarà Adolfo Baratta della sezione A.I.A. di Rossano.

Domani pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio "Partenio - Adriano Lombardi " si disputerà il match Avellino-Foggia, valevole per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C (gara unica). In campionato le due squadre hanno rispettivamente 23 e 17 punti. Nel turno d'esordio gli irpini hanno vinto contro il Monopoli per 3-0, i Satanelli invece hanno avuto la meglio sul Sorrento con un rotondo 5-0.

Sono ventuno i precedenti al "Partenio" con i padroni di casa in vantaggio 12-5 e quattro pareggi; in questa stagione le due squadre si sono già affrontate in terra campana lo scorso 17 settembre, con risultato finale di 0-0. L'arbitro della sfida sarà Adolfo Baratta della sezione A.I.A. di Rossano (Cosenza). Chi avrà la meglio, negli ottavi di finale (29 novembre) affronterà la vincente dell'altra sfida che vedrà opposte Catania-AZ Picerno.

Avellino-Foggia, probabili formazioni

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulè; Sannipoli, Lores Varela, Pezzella, Palmiero, Ricciardi; Sgarbi, Marconi.

FOGGIA (4-3-1-2): Nobile; Garattoni, Salines, Carillo, Rizzo; Martini, Vacca, Di Noia; Schenetti; Embalo, Tonin.

Dove vedere Avellino-Foggia in tv e streaming

Il match di Coppa Italia tra Avellino-Foggia non sarà trasmessa su nessun canale, visto che non sono stati comprati i diritti televisivi per i primi due turni della manifestazione Nazionale. Per chi vorrà potrà seguire l'andamento dell'incontro tramite i canali social ufficiali dei due club.