Catania-Picerno, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Coppa Italia Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming il match Catania-Picerno, match valido per i 16.esimi di finale della Coppa Italia di Serie C e che si giocherà mercoledì 8 novembre alle ore 20.45 allo stadio "Massimino" di Catania

Mercoledì 8 novembre, alle ore 20.45, allo stadio "Massimino", si disputerà il match Catania-Picerno, valido per i 16.esimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Catania-Picerno in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Dopo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato contro il Potenza, gli etnei hanno esonerato il tecnico Tabbiani e cercano il riscatto in Coppa ospitando un Picerno che in campionato sta facendo piuttosto bene in virtù dei 20 punti in classifica. I siciliani nel turno precedente hanno eliminato il Messina; il Picerno, invece, ha eliminato il Taranto dopo i calci di rigore. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà eventualmente con i supplementari e in caso di ulteriore parità si andrà ai rigori.

Catania-Picerno sarà diretta da Giuseppe Rispoli di Locri, coaudiuvato da Rodolfo Spataro di Rossano e Michele Rispoli di Locri. Il quarto uomo sarà Gabriele Zangara di Catanzaro.

Catania-Picerno, le probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Silvestri, Lorenzini, Mazzotta; Zammarini, Quaini, Zanellato; Chiricò, Di Carmine, Marsura.

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Garcia, Allegretto, Gilli, Novella; De Ciancio, Gallo; De Cristofaro, Albadoro, E. Esposito; Murano.

Dove vedere Catania-Picerno, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Catania-Casertana, valido per i 16.esimi di finale della Coppa Italia di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Infatti nessuna tv italiana ha al momento acquistato i diritti per la trasmissione delle partite di questa competizione con questo match che non verrà trasmesso tantomeno in streaming. Pertanto per essere aggiornati sull'andamento del match, potete consultare le pagine social delle due squadre.