Cesena-Vis Pesaro, streaming gratis Live e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra romagnoli e marchigiani, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C (girone B), che si disputerà domenica 12 novembre alle ore 20.45. Arbitro dell'incontro Daniele Virgilio di Trapani.

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio "Orogel Stadium-Dino Manuzzi" si disputerà il match Cesena-Vis Pesaro, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C (girone B), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al secondo e quindicesimo posto con 24 e 12 punti.

Sono nove i precedenti ufficiali in terra romagnola con i padroni di casa avanti per 7-2 (nessun pareggio); l'ultima sfida è stata giocata mercoledì scorso, nel secondo turno di Coppa Italia, con successo bianconero per 1-0. L'arbitro della sfida sarà Daniele Virgilio della sezione A.I.A. di Trapani, coadiuvato dagli assistenti Davide Conti di Seregno e Matteo Cardona di Catania, Quarto Ufficiale Simone Nuzzo di Seregno.

Cesena-Vis Pesaro, probabili formazioni

Dove vedere Cesena-Vis Pesaro in tv e streaming

Il match Cesena-Vis Pesaro sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.