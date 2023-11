Coppa Italia Serie C: Adorante-show, la Triestina travolge il Renate (4-0)

In un Rocco ai limiti della praticabilità gli alabardati non lasciano scampo alla squadra dell'ex Pavanel, che si arrende alla giornata di grazia dell'ex attaccante dell'Inter, autore di una tripletta. A segno anche Gunduz, i giuliani accedono agli ottavi di finale

Tutto facile per la Triestina, che in un Rocco ai limiti della praticabilità, con fango in larghe zone di campo complice anche la pioggia caduta in mattinata, ha travolto per 4-0 il Renate nel secondo turno di Coppa Italia Serie C, conquistando il pass per gli ottavi dove affronterà la vincente di Vicenza-Pro Patria. La squadra di Tesser conferma l’ottimo momento attraversato in campionato, dove ha una striscia aperta di otto partite utili, sei delle quali vinte, e si “vendica” dei nerazzurri, una delle due sole squadre insieme al Vicenza ad aver strappato punti agli alabardati negli ultimi due mesi e mezzo.

Triestina, Adorante sfrutta l'occasione: show con tripletta

Rispetto all’1-1 di un mese fa esatto a Meda, tuttavia, non c’è stata partita, complici anche le scelte di formazioni operate da Tesser e dall’ex Pavanel, che hanno dato spazio a parecchie seconde linee in vista dei rispettivi impegni di campionato nel girone A del prossimo weekend: la Triestina sarà di scena in casa contro la Pro Sesto sabato alle 16.15, mentre il Renate ospiterà l’Alessandria domenica alle 20.45. Agli ospiti non è bastata la presenza in campo di un paio di titolari, Alcibiade ed Anghileri, per evitare l’imbarcata. Il man of the match è stato Andrea Adorante, schierato titolare in attacco in coppia con Finotto, e autore di una tripletta: l’ex ha sbloccato il risultato al 10’ del primo tempo su invito dell’ispirato Teoman Gündüz e poi arrotondato il punteggio al 22’ ed al 26’ della ripresa, su doppio assist di Finotto, dopo che Gündüz aveva siglato al termine di una bella azione personale il 2-0 con il quale le due squadre sono andate al riposo.

Triestina 4-0 Renate: il tabellino

Marcatori: 11' Adorante, 41' Gündüz, 66' Adorante, 71' Adorante

Triestina (4-3-1-2): Agostino (81' Diakite); Pavlev, Malomo (46' Anzolin), Moretti, Rizzo; Kacinari, Fofana, Pierobon (46' Kozlowski); Gündüz (67' Correia), Adorante (81' Minesso), Finotto. All.: A. Tesser.

Renate (4-3-1-2): Ombra; Gobbo, Alcibiade (46' Auriletto), Nicolini, Anghileri; Serioli (46' Pellegrino), Currarino (46' Sartore), Ciarmoli; Procaccio (75' Ghibellini), Iacovo (75' Ziu), Maletic. All.: M. Pavanel.

Arbitro: Cerbasi (Arezzo)

Ammoniti: Procaccio, Pellegrino e Pavlev