Dove vedere Perugia-Gubbio, streaming gratis Live e diretta TV in chiaro?

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il derby umbro, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C (girone B), che si disputerà domenica 12 novembre alle ore 20.45. Arbitro dell'incontro Gabriele Scatena di Avezzano.

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio "Renato Curi" si disputerà il match Perugia-Gubbio, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C (girone B), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al terzo e settimo posto con 21 e 17 punti.

Sono tredici i precedenti in casa del "Grifone", con quest'ultimo avanti per 9-0 e quattro pareggi; l'ultima sfida risale alla stagione di Serie C 2020/21 con risultato finale di 0-0. L'arbitro del derby umbro sarà Gabriele Scatena di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Marco Porcheddu di Oristano e Glauco Zanellati di Seregno, Quarto Ufficiale Fabio Rosario Luongo di Napoli.

Perugia-Gubbio, probabili formazioni

PERUGIA (4-3-3): Furlan; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Torrasi, Bartolomei, Kouan; Seghetti, Vazquez, Matos.

GUBBIO (3-4-1-2): Vettorel; Pirrello, Signorini, Portanova; Morelli, Rosaia, Casolari, Mercadante; Spina, Bulevardi; Montevago.

Dove vedere Perugia-Gubbio in tv e streaming

Il match Perugia-Gubbio sarà visibile su Sky Sport (canale 251 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.