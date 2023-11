Rimini-Perugia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Coppa Italia

Presentazione e probabili formazioni del match di secondo turno di Coppa Italia tra romagnoli ed umbri che si disputerà giovedì 9 novembre alle ore 18.30 allo stadio "Romeo Neri". L'arbitro della sfida sarà Valerio Vogliacco della sezione A.I.A. di Bari.

Domani pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio "Romeo Neri" si disputerà il match Rimini-Perugia, valevole per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C (gara unica). In campionato le due squadre hanno rispettivamente 21 e 11 punti; nel turno d'esordio i romagnoli hanno sconfitto in casa il Gubbio (1-0), mentre gli umbri hanno avuto la meglio sul Monterosi (3-1 in trasferta).

Sono dodici i precedenti complessivi tra le due squadre con i padroni di casa avanti per 7-1 e quattro pareggi; in questa stagione le due squadre si sono già affrontate al "Neri" lo scorso 23 settembre (risultato finale 2-2). L'arbitro della sfida sarà Valerio Vogliacco della sezione A.I.A. di Bari.

Rimini-Perugia, probabili formazioni

RIMINI (4-3-3): Colombi; Tofanari, Lepri, Gigli, Semeraro; Megalaitis, Marchesi, Iacoponi; Lamesta, Morra, Capanni.

PERUGIA (4-3-1-2): Furlan; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Vazquez, Cudrig.

Dove vedere Rimini-Perugia in tv e streaming

Il match di Coppa Italia tra Rimini-Perugia non sarà trasmessa su nessun canale, visto che non sono stati comprati i diritti televisivi per i primi due turni della manifestazione Nazionale. Per chi vorrà potrà seguire l'andamento dell'incontro tramite i canali social ufficiali dei due club.